Vlada je s potrditvijo zakona o vladi na referendumu novembra lani dobila tudi zeleno luč za reorganizacijo, kot si jo je zamislil predsednik vlade Robert Golob ob izvolitvi junija lani. Od takrat se je na različnih ravneh vlade zastavljalo vprašanje reorganizacije, po referendumu pa so po ministrstvih pospešili iskanje ustreznih rešitev. Treba je bilo poiskati sedeže za tri nova ministrstva in primerne pisarne za tri ministre. Rešitve so po razpoložljivih podatkih različne. Medtem ko se na ministrstvu za šolstvo zapleta, so na infrastrukturnem ministrstvu že vse dorekli, sedež ministrstva za solidarno prihodnost in pisarno za njegovega ministra pa še iščejo.

Bratuškova in Kumer hitro našla rešitev

Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da bo dokončna umestitev ministrstva za solidarno prihodnost znana najkasneje do izteka prehodnega obdobja, to je štirih mesecev, kot določa novi zakon o vladi. Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zdaj pa novi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac bo očitno do nadaljnjega delal v prostorih ministrstva za delo. Pri preostalih ministrstvih, ki bodo zaživela z dnevom imenovanja ministrov, naj bi sedeži ostali na obstoječih lokacijah. Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga prevzema Alenka Bratušek, ostaja na Tržaški 19, dosedanji minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ki bo postal vodja ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bo hodil v službo v isto stavbo, a nadstropje nižje in skozi drugi vhod, ki je na Langusovi 4. Podatke o podrobnejših stroških delitve ministrstva za infrastrukturo in selitve direktoratov na novo ministrstvo nadstropje nižje bodo odgovorni posredovali v prihodnjih dneh.

Poseben WC in tuš za Papiča

Bolj zapleteno je na ministrstvu za izobraževanje, ki bo po zakonu o vladi razdeljeno na dva dela. Prvo ministrstvo bo skrbelo za vzgojo in izobraževanje, drugo pa za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Prvo bo vodil dosedanji državni sekretar Darjo Felda, drugo pa dosedanji minister za izobraževanje Igor Papič, ki se je s tem namenom tudi vselil v pisarno šolskega ministra. Gre za reprezentativno ministrsko pisarno na Masarykovi cesti 16, v šestem nadstropju z enkratnim pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe. Problem je menda nastal, ker bi se moral v tem primeru Papič, po novem visokošolski minister, preseliti v pisarno v Kotnikovi ulici, kjer je pred leti že domovalo ministrstvo za visoko šolstvo in znanost. V tej stavbi z ministrsko pisarno so pred leti sedeli Jurij Zupan in Mojca Kucler Dolinar (oba NSi) v prvi vladi Janeza Janše (2004–2008) ter Gregor Golobič (Zares) v vladi Boruta Pahorja (2008–2011). V kasnejših vladah so ministrstvi združili, samo ministrsko pisarno pa je običajno zasedal državni sekretar za visoko šolstvo in znanost. S ponovno uvedbo ministrstva za visoko šolstvo bi se moral Igor Papič preseliti v to isto pisarno. Slišati je, da naj bi si po eni različici prizadeval za to, da bi vanjo preselili šolskega ministra Darja Feldo. A če bi Papič hotel to izpeljati, bi morali Feldi na Kotnikovo slediti tudi vsi direktorati za predšolsko vzgojo, osnovno šolo in srednješolsko izobraževanje, kar pa bi spremljalo veliko stroškov, saj bi se moralo preseliti tudi veliko uradnikov. Namesto tega naj bi Papič, je poročalo Delo (ministrstvo zadeve ni pojasnjevalo), preurejal peto nadstropje na Masarykovi tako, da bi v celoti spominjalo na šesto nadstropje, vključno z natančno repliko prostorov za ministra. K ministrski pisarni naj bi tako po novem sodila tudi lastno stranišče in kabina za prhanje. Arhitekti naj bi posebno skrb namenili tudi manjši kuhinji, ki bi morala biti blizu pisarne ministra Papiča. Krožijo informacije, da je velik ljubitelj škampov in si jih zato na šolskem ministrstvu večkrat pripravi.