SDH spodletela zamenjava nadzornika

Predčasno zamenjavo člana nadzornega sveta – Aleksandra Zupančiča – bi moralo podpreti vsaj 75 odstotkov na skupščini prisotnega kapitala, a se to ni zgodilo. Petrolovi delničarji so se seznanili tudi s poslovanjem Geoplina v rdečih številkah in poskusom mirnega reševanja spora zaradi reguliranih cen pogonskih goriv v Sloveniji in na Hrvaškem.