Najhitrejša Slovenka na smučeh Ilka Štuhec si bo po uspehih v Cortini d'Ampezzo malce oddahnila. Naslednje preizkušnje v hitrih disciplinah bodo v svetovnem pokalu sledile šele po svetovnem prvenstvu v Courchevelu in Meribelu, ko bo imela Mariborčanka priložnosti za dokazovanje v Crans Montani, Kvitfjellu in finalu svetovnega pokala v Soldeuu. Prej zmagovalko zadnjega smuka v italijanskih Dolomitih čaka v francoskih Alpah tekma leta, na kateri bo skušala že tretjič v karieri postati svetovna prvakinja v kraljevi disciplini alpskega smučanja.

Pester spored v naslednjih dneh čaka alpske smučarke v tehničnih disciplinah, saj se bodo v štirih dneh merile kar na štirih tekmah. Danes in jutri jih čaka veleslalom na Plan de Coronesu, konec tedna pa dva slaloma v Špindleruvem Mlynu. Na omenjenih preizkušnjah bo glavni slovenski up Ana Bucik, ki je velik veleslalomski napredek potrdila pred dvema tednoma v Kranjski Gori, kjer se je v bazični disciplini alpskega smučanja dvakrat uvrstila med najboljšo deseterico. Rezultati iz preteklosti kažejo, da Primorki teren v San Vigiliu ustreza, saj je bila lani na tem prizorišču deveta, kar je bil do letošnje Kranjske Gore njen najboljši veleslalomski rezultat kariere.

Moške danes in jutri čakata nočna spektakla v Schladmingu. Pod Planaiem bo vrhunec za slovenske alpske smučarje jutrišnji dan, ko bo Žan Kranjec na nočnem veleslalomu skušal doseči novo vrhunsko uvrstitev. Vodičan na petih veleslalomih v tej sezoni ni bil nikoli slabši kot peti, saj je bil enkrat drugi (Sölden), dvakrat tretji (Val d'Isere in Alta Badia) ter dvakrat peti (Alta Badia in Adelboden). Drevi se bodo najboljši alpski smučarji na avstrijskem Štajerskem pomerili na nočni slalomski klasiki, na kateri organizatorji pričakujejo vsaj 40 tisoč gledalcev.

Včeraj je v svetu alpskega smučanja odjeknila vest, da so govorice, o katerih smo se v Kranjski Gori prepričali pri obeh glavnih akterjih, postale resničnost. Sredi sezone sta namreč sodelovanje prekinila najboljša avstrijska slalomistka Katharina Liensberger in trener Livio Magoni. Italijan ima za seboj uspešno poklicno preteklost s Tino Maze in Petro Vlhovo, saj je s slovensko in slovaško šampionko osvojil številne najprestižnejše lovorike. V zadnjih dveh sezonah Magoni v svojem delu ni preveč uspešen, saj se mu sodelovanje z Meto Hrovat, ki je celo sklenila športno pot, in Katharino Liensberger, ni izšlo po pričakovanju, zato znova išče delo na trgu.