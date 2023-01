Zunanji ministri Evropske unije so včeraj potrdili že sedmi paket finančne pomoči za nakup orožja Ukrajini. Z novimi petsto milijoni evrov se je pomoč EU za orožje od začetka vojne povzpela na skupno 3,6 milijarde evrov. Tudi po zasedanju zunanjih ministrov in po več tednih ugibanj pa še vedno ni jasno, ali bo Nemčija dala izvozno dovoljenje za tanke leopard 2 državam, ki so jih kupile pri njenem proizvajalcu. Potem ko je kancler Olaf Scholz dejal, da bodo o vseh dobavah orožja Ukrajini dosegli soglasje z zavezniki, je za vnovično ugibanje o stališču nemške vlade poskrbela zunanja ministrica Annalena Baerbock. Dejala je namreč, da Nemčija ne bi ovirala izvoza leopardov 2 v Ukrajino iz katere evropske države.

Poljska je najbolj za pošiljko

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je prepričan, da Nemčija ne bo blokirala izvoza leopardov. V nemški koaliciji stranka Zelenih, ki ji pripada Baerbockova, dobave leopardov 2 Ukrajini načeloma podpira, vendar gospodarsko ministrstvo, ki ga vodi sopredsedujoči stranki Robert Habeck, še ni odločalo o podelitvi izvoznega dovoljenja.

Zanj namerava sedaj zagotovo zaprositi Poljska. Ta se je sicer poprej že odločila, da bo ukrajinske vojake na svojem ozemlju urila za upravljanje leopardov. Hkrati pa je premier Mateusz Morawiecki, razočaran nad stališčem Nemčije, dejal tudi, da bi bila Poljska pripravljena Ukrajini poslati tanke leopard 2 celo brez nemškega izvoznega dovoljenja. Vendarle se je Poljska nato odločila, da poskusi oblikovati manjšo koalicijo držav, ki bi leoparde 2 skupaj dobavile Ukrajini, pri čemer pa Morawiecki še naprej vztraja, da bodo poljske tanke Ukrajini dobavili z nemško odobritvijo ali brez nje. Medtem pa je Nemčija včeraj Poljski – tako kot je obljubila po novembrskih eksplozijah dveh raket ukrajinske obrambe na poljskem ozemlju – dostavila dva raketna sistema protizračne obrambe patriot. Namestili so ju ob poljsko-ukrajinski meji.

Članice EU kritične do Berlina

Razočaranje nad kolebajočo Nemčijo – tako glede izvoznih dovoljenj kot glede njenega lastnega pošiljanja tankov leopard 2 Ukrajini – je bilo zaznati tudi na včerajšnjem zasedanju evropskih zunanjih ministrov. Kritika ob prihodu na zasedanje je prihajala od baltskih zunanjih ministrov, kritičen je bil tudi vodja luksemburške diplomacije Jean Asselborn. Če Ukrajina takoj ne bo dobila tega, kar potrebuje, bi lahko izgubila vojno, je dejal. Po njegovi oceni potrebuje vsaj 300 tankov leopard, kajti mešane tankovske enote iz različnih tipov tankov iz ZDA, Velike Britanije in Francije po njegovi oceni ne bodo uspešne.

Litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis je celo namigoval na to, da Nemčijo od odločitve o dobavi leopardov odganja strah, kaj se bo zgodilo, če Rusija izgubi. »Premagati moramo strah – naj gre za sprejemanje dodatnih sankcij ali dodatne vojaške pomoči. Zadržuje nas strah, kaj se bo zgodilo, če bi Rusija to vojno izgubila,« je dejal.

V evropskih državah je okoli 2000 tankov leopardov 2, pri njihovi dobavi Ukrajini je pripravljena sodelovati tudi Finska. »Pomembno je, da Ukrajina takoj dobi opremo, ki jo potrebuje,« je dejal zunanji minister Pekka Haavisto. Iz Ukrajine so vnovič sporočili, da za spomladansko ofenzivo potrebujejo več sto tankov leopard.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je ocenila, da med članicami EU zaradi vprašanja pošiljanja leopardov 2 na zasedanju ni bilo napetosti. »Ne potrebujemo napetosti med nami. Nemčija veliko pomaga Ukrajini in to priznavamo. Vprašanje tankov leopard pa je vprašanje med Nemčijo in državami, ki jih posedujejo. Slovenija takšnih tankov nima. Ukrajino po svojih zmožnostih podpiramo na drugih področjih,« je dejala.

Fajonova: Za Črno goro je ključna izvolitev ustavnih sodnikov Zunanja ministrica Tanja Fajon je na zasedanju ministrom predstavila nedavno pot z avstrijskim zunanjim ministrom Alexandrom Schallenbergom v Črno goro, kjer sta bila s pooblastilom visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Politično krizo v Črni gori je treba začeti reševati z izvolitvijo ustavnih sodnikov, je strnila temeljno sporočilo obiska v Podgorici. Zunanji ministri so se po njenih besedah strinjali, da je treba pritisk na Črno goro nadaljevati, da z imenovanjem ustavnih sodnikov stopi iz politične in institucionalne krize.