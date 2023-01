Kot so sporočili iz centra za obveščanje, burja na Primorskem še vedno v sunkih dosega hitrosti do 90 kilometrov na uro. Se pa sneženje še ne bo umirilo na Koroškem, Zgornjem Savinjskem in širšem območju Pohorja in Kozjaka, kjer lahko do jutra zapade od 10 do 25 centimetrov snega, možen bo pojav snegoloma. V gorah pa je velika nevarnost proženja snežnih plazov, še opozarjajo.

Zaradi napovedanih obilnih snežnih padavin bo šola Ojstrica, podružnična šola OŠ Neznanih talcev Dravograd, po priporočilu Civilne zaščite Občine Dravograd do vključno srede zaprta za pouk, ta pa se bo izvajal na daljavo. Kot je v objavi na družbenih omrežjih še zapisal župan Anton Preskavec, v prihodnjih dneh obstaja možnost težav pri izvajanju šolskih prevozov, in zato pozval, da naj iz varnostnih razlogov otroci, če ne gre drugače, ostanejo doma.

Izredne vremenske razmere so danes povzročile veliko težav. Največ preglavic je povzročalo obilno sneženje. Na centru za obveščanje so zabeležili 116 dogodkov v povezavi z visoko snežno odejo, največ na območju Štajerske, Koroške in Dolenjske. Za sanacijo posledic je bilo na terenu aktiviranih 43 gasilskih enot. Preko cestišč se je po do sedaj zbranih podatkih podrlo več kot 130 dreves, poškodovanih je bilo 9 objektov elektrodistribucijske infrastrukture in en objekt telekomunikacijskega omrežja, zabeležili so tudi tri izpade dobave električne energije odjemalcem občine Podvelka. Zaradi podrtega drevja in obilnega sneženja je bilo zaprtih tudi nekaj cest in ogroženo več stanovanjskih objektov.

Nemalo nevšečnosti je povzročal tudi močan veter, zlasti na severnem Primorskem. Zaradi vetra pa so morali gasilci posredovati tudi v občini Koper, na Notranjskem in na Podravskem. Močan veter je podiral drevje, odkrival ostrešja objektov in poškodoval predvsem infrastrukturo elektrodistribucije in telekomunikacij, zaradi sunkov burje je bilo v dnevnem času koprsko pristanišče priprto. Za sanacijo posledic je bilo aktiviranih 18 gasilskih enot.

Zaradi obilnega deževja je meteorna voda ogrožala oziroma poplavila predvsem kletne prostore objektov na območju Posavja, Zasavja Dolenjske in Štajerske. V Rogaški Slatini je meteorna voda zalila halo skladišča, v Spodnjem Gaberniku pa se je sprožil zemeljski plaz.

Močan veter in obilnejše padavine povzročajo težave tudi v prometu. Po podatkih prometnoinformacijskega centra zaradi burje na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto med Selom in razcepom Nanos velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami ne glede na težo.

Zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja velja na cestah Ožbalt-Kapla, Ig-Rakitna, Ruta-Lovrenc na Pohorju-Rogla ter Solčava-Črna na Koroškem na odseku Koprivna-Sleme popolna zapora.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Prepoved prometa za tovorna vozila nad 3,5 tone velja na cesti Radlje-Radeljski prelaz, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 ton pa velja na cestah Velenje-Slovenj Gradec v Mislinji, Škale - Graška Gora; Maribor-Dravograd v obe smeri, Dravograd-Trbonje, Slovenj Gradec-Pungart in Ribnica-Ribniška Koča.

Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, čez prelaze Korensko sedlo in Jezerski vrh pa so obvezne verige, obvešča prometnoinformacijski center.

Kot še opozarjajo na prometnoinformacijskem centru, so na cestah posipne in plužne skupine. Voznikom priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.