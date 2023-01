Na prvi postaji svetovnega pokala v smučarskih tekih po novoletni turneji se je v boj za točke svetovnega pokala podal le moški del slovenske tekaške reprezentance. Do novih sta s 34. mestom prišla Miha Šimenc, ki pa je za devet stotink zaostal za tridesetim mestom, ki je še vodilo v izločilne boje, in Vili Črv, ki je bil 45. Uspešnejša sta bila z enajstim mestom v ekipnem sprintu. Eva Urevc in Anja Mandeljc sta ostali doma in bosta prvi tekmi v svetovnem pokalu po novoletni turneji imeli šele v petek, ko bosta v Les Roussesu na sporedu tekmi na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki. Dan pozneje bosta sprinta v klasični tehniki in v nedeljo še tekmi na razdaljo, prav tako v klasiki.

»Čeprav se prvi sprint na novoletni turneji v Val Müstairju ni izšel po naših željah, tu mislim predvsem na Urevčevo, je bilo nadaljevanje z njene strani veliko boljše. V Oberstdorfu je bila na razdalji deveta in sedma, pa tudi njeno končno 12. mesto je odličen rezultat. Ker formo načrtujemo za svetovno prvenstvo, v prvem delu sezone rezultatsko sicer nismo bili na želeni ravni, me pa veseli, da gre trend krivulje rezultatov navzgor, kar velja tudi za Mandeljčevo in Šimenca. To je tisto, kar nas lahko navdaja z optimizmom,« je prvi del sezone na kratko ocenila Vesna Fabjan, vodja panoge za tek na smučeh.

Če morda rezultati Urevčeve v sprintu niso takšni, kot so bili v prejšnjih sezonah, je pri njej opaziti velik napredek na razdaljah. »Osebno me to ne preseneča, ker je zanjo že v preteklosti veljalo, da je 'mašina'. Letos je več pozornosti namenila vzdržljivosti, saj so sprinti daljši, tako da je za zdaj na razdalji skoraj uspešnejša kot v sprintu. Toda ne smemo pozabiti, da je bila v Davosu blizu finala in verjamem, da se ji bo prej ali slej vse poklopilo,« je o delni tekaški preobrazbi slovenske tekačice na smučeh v letošnji sezoni dejala Fabjanova.

Četverica za tekme v Franciji je torej znana, ni pa še določena ekipa, ki bo nastopila na zadnji preizkušnji pred svetovnim prvenstvom v Planici. Tudi v Toblachu bodo na sporedu tri tekme, po sprintu in tekmi na 10 kilometrov v prosti tehniki še tekma štafet. Ali bosta v štafetnih preizkušnjah nastopili tudi slovenski reprezentanci, v tem trenutku še ni znano, v vsakem primeru pa bodo zaključne priprave pred Planico v Toblachu.

»Kdo vse bo nastopil na svetovnem prvenstvu, še ni znano. Gledamo in stremimo k temu, da bi zapolnili našo kvoto, saj si želimo, da bi čim več tekmovalk in tekmovalcev dobilo priložnost nastopiti na največjem domačem športnem dogodku. Delno tudi v luči prihodnjih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo, kajti nastop na njih pomeni dolgoročno delo. Zato si želimo, da bi tudi v mlajših kategorijah naredili preskok. Delo smo dobro zastavili, vendar bomo morali biti potrpežljivi in si cilje postavljati korak za korakom,« pa je dobitnica bronaste kolajne z olimpijskega sprinta v Sočiju dejala o največjem zimskošportnem dogodku, ki je, kot rečeno, že skoraj pred vrati.

Bolj ko se bliža SP v Planici, manj je možnosti, da bi na njem nastopila tudi Anamarija Lampič, ki v letošnji sezoni navdušuje v biatlonu. Nekaj podobnega velja tudi za Jakova Faka. »V težjem položaju je Fak, ki bi pred Planico moral nastopiti na eni od tekem celinskega pokala, medtem ko je pri Lampičevi le stvar njene odločitve. Za oba pa velja, da so jima vrata v Planico vedno odprta,« je njun trenutni položaj pojasnila Fabjanova.