V oglaševalskem kolaču še vedno močno prevladuje televizija s 85-odstotnim deležem. Tisk predstavlja pet odstotkov, slovenski digitalni mediji, zunanje oglaševanje in radio pa po tri odstotke, podatke Mediane povzema Marketing Magazin. »Beležimo tudi nižjo bruto vrednost oglaševanja pri nekaterih večjih oglaševalcih, predvsem iz finančnega sektorja,« je povedala Irena Setinšek iz Mediane. Po drugi strani opažajo rast bruto vrednosti oglaševanja med trgovci, ki tudi zasedajo prva tri mesta glede bruto vrednosti oglaševanja med vsemi evidentiranimi oglaševalci. Najvišjo rast bruto vrednosti oglaševanja so lani zabeležili pri zunanjem oglaševanju (za osem odstotkov), sledita televizija (za sedem odstotkov) in radio (za tri odstotke). Bruto vrednost oglaševanja v tisku je upadla za deset odstotkov, na spletu pa za sedem odstotkov.