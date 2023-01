Bilo je le vprašanje časa in denarja: Boris Johnson, ki ga je njegova konservativna stranka julija lani prisilila k izselitvi z Downing Streeta 10, kjer je kot premier prebival le tri leta, je velemojster besede. Kljub premierski plači je vedno tožil, da ima premalo denarja, ker ima veliko otrok (sedem). Del zakladnice njegovih raznovrstnih škandalov, ki so mu prinesli neslaven padec z oblasti, so povzročile donacije bogatih konservativnih podpornikov. Podarjene funte je porabil za marsikaj, denimo počitnice s takrat še zaročenko Carrie na Karibih ali pa »zlate« tapete v premierskem stanovanju na Downing Streetu, ki si jih je želela Carrie kot njegova tretja žena in prva dama.

Več časa, veliko več denarja

Zdaj ima veliko več denarja, saj ima več časa za nabiranje denarja zunaj parlamenta, v katerem ga vidijo bolj malokrat, čeprav je še vedno poslanec z ne prav nizko letno plačo. V evrih nanese 95.840 evrov. To je skoraj drobiž v primerjavi z denarjem, ki ga je po odhodu s premierskega položaja zaslužil doma in po svetu.

Poslansko plačo ter govorniške in druge honorarje bo neznano kdaj, a verjetno kmalu oplemenitil s premierskimi spomini, kakršnih menda še nismo brali, če verjamemo imenitni založniški hiši Harper Collins, ki je kupila pravice za knjigo. Ne naslov ne datum izida knjige še nista znana. Bo šel Boris Johnson tako daleč in bo tako iskren, kot je bil princ Harry v knjigi spominov Rezerva? Nemogoče. Ciniki bi rekli, da bo lagal o lažeh, od brexitskih do covidnih, a pustimo se presenetiti, kot se bodo založniki, ki so mu najbrž že izplačali vsaj del honorarja. Koliko? Znano je le to, da gre za sedemmestno vsoto. Od enega do devet milijonov. Od 1.141.200 evrov do devetkrat toliko. Tony Blair je za svoje premierske spomine dobil pet milijonov, celo David Cameron je dobil milijon in pol.

Založniku Johnsonovih spominov ne bo treba najemati pisca. Če kaj, potem poleg laganja Johnson odlično obvlada pisanje. Poleg nešteto kolumn, za katere mu je desničarski Telegraph plačeval četrt milijona na leto (več kot 5000 evrov na kolumno), je Johnson napisal več knjig, med njimi Churchillov faktor. Slednjo zato, da bi se med vrsticami hvalil kot sodobno poosebljenje svojega heroja, medvojnega britanskega premierja Winstona Churchilla. Kaže, da se bo v novi knjigi spominjal le svoje politične kariere, v kateri je bil (in je spet) poslanec, minister za kulturo vlade v senci (odstavljen zaradi laganja šefu stranke o eni izmed najmanj devetih afer zunaj drugega zakona), londonski župan, zunanji minister in premier. V tem času se je zgodilo marsikaj, od brexita do ruske invazije na Ukrajino.

Le za denar ali tudi za vrnitev na oblast?

Veliko je ugibanja o tem, ali pisanje spominov pomeni, da se je odpovedal novemu naskoku na premierski položaj, ki ga je mikal že po odstopu njegove naslednice Liz Truss. Ker je že decembra lani dejal, da se bo na naslednjih parlamentarnih volitvah vnovič potegoval za poslanca, premier pa ne moreš postati, če nisi poslanec in vodja stranke, je veliko bolj verjetno, da bodo spomini obračun s političnimi tekmeci in nasprotniki ter da si spomine zamišlja kot odskočno desko za nov, resen poskus za osvojitev krmila konservativne stranke še pred naslednjimi volitvami.

Johnson utegne s knjigo spominov nagovoriti predvsem članstvo konservativne stranke, med katerim ima še vedno veliko oboževalcev, ne le zaradi brexita, ampak tudi zato, ker je decembra 2019 konservativce povedel do največje volilne zmage. Prepričati jih bo poskusil, da si zasluži še eno premierjevanje.

Z govori do 1.636.000 evrov

Enega glavnih donatorjev konservativne stranke, superbogataša in superbrexitarja Christopherja Harborna, ki je konservativcem in brexitski stranki v preteklosti podaril 15 milijonov, je prepričal že prej. Najnovejši letni register, podatki parlamenta o zunanjih zaslužkih parlamentarcev, ki jih morajo prijaviti, kažejo, da je Harborne družbi, ki jo je po odstopu s premierskega položaja ustanovil Johnson, nakazal okrogel milijon funtov (1.141.200 evrov). Za kaj? Uradno za »aktivnosti nekdanjega premierja«.

Register kaže, da je Johnson po odstopu obogatel že samo z govori. Za tri govore, ki jih je imel decembra v ZDA, Indiji in na Portugalskem, je dobil 860.000 evrov. Gostitelji so mu plačali tudi vse stroške. Decembra je imel govora v Londonu (za 57.000 evrov) in Singapurju (za skoraj 290.000 evrov), oktobra lani je dobil 429.000 evrov za dva govora v Londonu. Skupaj 1.636.000 evrov, če smo natančni. Še vedno pa ima rad tudi zastonjkarske počitnice zase in za svojo družino.