Kdo zmore nahraniti psa s 40 centi na dan?!

Kmetijska ministrica Irena Šinko se je podpisala pod predlog pravilnika, ki določa, da bo država zavetiščem za oskrbo mačk, ki so pri njih dlje kot 120 dni, poslej plačevala od 20 do 40 centrov na dan, za pse pa od 0,40 do 2 evra. »Kakšno poniževanje in nespoštovanje tako živali kot tistih, ki skrbimo zanje,« ji odgovarjajo v zavetiščih.