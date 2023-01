V programu letošnjih izdaj so bile napovedane tri znamke v počastitev znamenitih osebnosti, izšli bosta samo dve, saj za matematika dr. Josipa Plemlja niso bila pridobljena vsa soglasja, izid je do nadaljnjega prestavljen.

Friderik Pregl (1869–1930), Nobelov nagrajenec za kemijo leta 1923, je ob 100. obletnici prejema Nobelove nagrade upodobljen tudi na slovenski znamki (kot avstrijskega kemika, Nobelovega nagrajenca, so ga na avstrijski upodobili že leta 1973), znamko z nominalo 1,05 evra (poštnina za navadno prednostno pismo do 50 gramov v notranjem prometu) so oblikovali v Villi creativa, v polah po 25 so naklado 30.000 znamk natisnili v AKD Zagreb. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 2/2023), bo v uporabi na (preurejeni?) pošti 1101 Ljubljana.

Josip Ipavec (21. december 1873–8. februar 1921), skladatelj in zdravnik, je bil sedmi otrok Gustava Ipavca (1831–1908) ter nečak Alojza (1815–1849) in Benjamina Ipavca (1829–1908), vsi so bili skladatelji in zdravniki. Josip Ipavec je avtor baletne pantomime Možiček, zato je na znamki prikazan tudi pajac, obešanka na poteg. Znamko z nominalo 1,08 evra je oblikoval Marko Prah, v polah po 25 so jo v nakladi 30.000 primerkov natisnili v AKD Zagreb. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 3/2023), bo v uporabi na pošti 3230 Šentjur.

Peta znamka v seriji sodobnega rokodelstva Slovenije prikazuje kamnito šatuljo, katere avtor je mojster kamnosek Jernej Bortolato iz Pliskovice pri Dutovljah, Davide Comba je avtor fotografije kamnite šatulje, znamko je oblikovala Pavla Bonča. Znamko večjega formata z nominalo 1,67 evra so v nakladi 30.000 znamk in v polah s po 16 primerki natisnili v AKD Zagreb. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 4/2023), bo v uporabi na pošti 2023 Sežana.

Kaže, da se začenja nova dolgoročna serija blokov z eno znamko (ki se tematsko prekriva s serijama »turizem« oziroma »naravni parki«), v kateri naj bi predstavljali naravna jezera Slovenije, kot prvo Črno jezero na Bistriškem Pohorju. Po fotografiji Matjaža Corela so blok z eno znamko z nominalo 2,58 evra oblikovali v Villi creativa, natisnili pa v nakladi 20.000 primerkov v AKD Zagreb. Žig prvega dne, odtisnjen tudi na ovitku prvega dne (št. 5/2022), bo v uporabi na pošti 2310 Slovenska Bistrica.