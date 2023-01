Tomo Sotenšek, direktor ribogojnice Faronika: Največja soška postrv tehtala 25 kg

Tomo Sotenšek je ribič, ribiški čuvaj in direktor ribogojnice Faronika iz Tolmina. Ta je v stoodstotni lasti Ribiške družine Tolmin, ki je ena izmed največjih ribiških družin v Sloveniji, saj šteje približno 400 stalnih članov, deluje pa na približno 140 kilometrih ribolovnih voda na devetih rekah na ozemlju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, kar vključuje reko Sočo z vsemi pritoki, reko Nadižo na ozemlju Slovenije in njenimi pritoki ter reko Idrijco s pritoki. V bazenih Faronike, ki se polnijo iz reke Tolminke, vzrejajo soške postrvi, ki jih vlagajo v reko za ohranjanje vrste, potočne zlatovščice in šarenke pa se vzrejajo za prehrano. V konzumni ponudbi imajo sveže ribe in fileje, karpačo, prekajene ribe in fileje, namaze in tudi kaviar.