Pravopisna komisija pri vladi Republike Slovenije

Če so nedavno politiki del svojih službenih obveznosti prenesli na vse državljane in nas poslali na referendume, na katerih smo se morali odločati o vsebinsko kar zahtevni zakonodaji, se lahko vprašamo, kje so pravzaprav meje naših državljanskih kompetenc. In če smo že znani kot gens filologica ali narod jezikoslovcev … ali ne sega ta meja tudi do skupinskega sprejemanja odgovornosti za pravopis?