Agata Tomažič, pisateljica: Matriarhat v Sloveniji ni iz trte izvit

Pisateljica in prevajalka Agata Tomažič je bila dolga leta novinarka časopisa Delo. Pisala je predvsem reportaže ter pokrivala kulturo, dokler se ni leta 2016 poslovila od novinarskega poročanja in pristala na drugi strani. Danes je zaposlena na ZRC SAZU, v službi za predstavitev raziskovalnih rezultatov, kjer ima še vedno stik z mediji in si jo novinarji zapomnimo po prijaznih, vedrih, včasih šaljivih elektronskih poštah. Kot svež pisateljski glas se je proslavila leta 2015 z zbirko kratkih zgodb Česar ne moreš povedati frizerki, svoj prvi roman Tik pod nebom je objavila leta 2017, njen najbolj svež pa je kriminalni roman Čmrljev žleb, ki je izšel pri založbi Goga in se dogaja v izmišljeni podalpski vasici Strmčnik. Temu »vlada« nepopustljiva, stara matriarhinja Vera, zaslužna, da je Strmčnik postal največji smučarski biser daleč naokoli. A ko se sneg stopi, se pokaže marsikaj. Med drugim truplo v avtu.