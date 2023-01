Tudi na državni in uradniški ravni je treba začeti razmišljati zunaj okvirjev. Zakaj ne bi skupaj s podjetniki in drugimi zainteresiranimi ustanovili nekega sklada za take naložbe? Navsezadnje imamo tudi državljani okoli 25 milijard evrov bolj ali manj mrtvega kapitala v bankah. Glede na slabe izkušnje na primer z delnicami Nove KBM bi bilo sicer treba sicer ponovno pridobiti njihove zaupanje. O tem ni nobene politične odločitve, a s takimi idejami skušam tudi preko intervjujev malo vzpodbuditi razmišljanja v tej smeri.

V sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo smo pravkar sprejeli zakon o subvencioniranju novih letalskih linij v višini 5,6 milijona evrov letno za prihodnja tri leta. Ta omogoča povezave z destinacijami v EU in zunaj nje. Želimo namreč okrepiti tudi naše povezave z Balkanom, kjer je bila nekdanja Adria najbolj močna. Če subvencioniramo železniški in avtobusni potniški promet, se ne smemo ustrašiti niti ustanavljanja lastnega letalskega prevoznika in ga prav tako subvencionirati. Javni promet je veliko več od ekonomske logike. x Večer v soboto