Že dolgo vemo, da je, med drugim, problem v zdravstvu tudi netransparentna poraba sredstev za opremo in material pri izvajalcih, korupcija ipd, pa tudi se strinjamo, da je potrebna modernizacija in reforma na ZZZS. To pa ne more biti razlog, da ta vlada zavez, ki si jih je zadala glede ureditve »dvoživk« zato, da zdravniki ne bodo odhajali k zasebnikom, in ukinitve krivičnega in neučinkovitega dopolnilnega zavarovanja, ne more začeti izvajati takoj.

Vemo, da nobeni vladi doslej ni uspelo odpraviti dopolnilnega zavarovanja, čeprav so to poskušale – že zaradi vpliva lobijev in korupcije na politike. In sedaj naj bi celoten problem zdravstva čudežno rešili s finančnimi »odkritji« ministra za zdravje? Ministra, ki dela kot »dvoživka« pri najbolj finančno iznajdljivem zdravniku-zasebniku, ki je k sebi preusmeril največ javnega denarja?

A ne bi bilo najbolj transparentno, če bi premier prepustil besedo o zdravstveni reformi kar omenjenemu zdravniku-zasebniku, ker očitno poteka reševanje zdravstva tako, kot si taki in njemu podobni zasebniki želijo?

Majda Koren, Ljubljana