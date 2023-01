Kako minister za zdravstvo ni izključno minister, je komaj pojmljivo (še celo, če bi bilo stanje v zdravstvu normalno). Ob tem pa imamo enega (in edinega) z več znanja o našem (in tujem) zdravstvu, kot verjetno oba omenjena skupaj. Bil je zdravnik. Je upokojenec, torej njegov položaj ni odvisen od bodoče reforme. Kot upokojenec ima dovolj časa, da se posveti izključno delu na reformi. Ima velik ugled med ljudmi. Ampak!

O našem zdravstvenem sistemu lahko rečemo, da ga je zadela zdravstvena ujma. Ob naravnih ujmah (poplavah, potresih, požarih, snegolomu itd.) ljudje (zlasti strokovni) delajo dan in noč, dokler niso vsi prizadeti ljudje na varnem. Zdaj imamo zdravstveno ujmo. Vse zdravstvene organizacije, zbornica, sindikati, »mladi zdravniki« (kaj je to in kdo je to?) itd. pa se pogajajo o dvigu plač, ne o ujmi, namesto da povedali, kaj bodo delali dan in noč, dokler ne bi vsi ljudje prišli do osebnega zdravnika in v mesecu dni do specialista. Hipokrit ali hipokrizija?

Ja, tako razmišlja naivni državljan (pacient).

Ana Grabnar, Strahinje