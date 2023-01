Na ponedeljkovo jutro je zaradi zimskih razmer v prometu nastalo več zastojev, na dolenjski in primorski avtocesti je bil v zgodnjih urah promet oviran tudi zaradi zdrsa tovornih vozil. Ker je pihala močna burja, je bil zaprt del primorske avtoceste, na več odsekih so zaradi zimskih razmer izločali tovorna vozila iz prometa, kar pa, kot so povedali na Darsu, niso upoštevali vsi vozniki. Močan veter je na Goriškem odkrival strehe in lomil drevesa, prišlo pa je tudi do izpadov električne energije. Podrta drevesa so ovirala promet tudi na Obali, Dolenjskem in drugod. Močno sneženje se je po državi nadaljevalo tudi čez dan, medtem ko je po nižinah v osrednji in severni Sloveniji marsikje sneg prešel v dež. Na vseh glavnih prometnicah so zastoji nastajali tudi čez dan, ponekod zaradi močnega sneženja, drugje zaradi izločanja tovorih vozil ali plužnih in posipnih skupin.

Sneženje se je v ponedeljek nadaljevalo na Notranjskem, Kočevskem, ponekod na Dolenjskem, Koroškem ter na širšem območju Pohorja. V okolici Ljubljane, kjer je v ponedeljek deževalo, je največ snega zapadlo v okolici Velikih Lašč, kjer je skupna debelina snežne odeje višja kot pol metra, na Vrhniki pa je zapadlo okoli 30 centimetrov snega.