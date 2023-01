S podpisom so se koalicijski poslanci zavezali k sodelovanju in podpori pri izvedbi zdravstvene reforme, izhaja iz zaveze. V slednjo so sicer koalicijski partnerji zapisali tudi, da je cilj tako koalicije kot vlade »učinkovit javni zdravstveni sistem, ki vsakomur omogoča pravočasen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev«. Za dosego tega cilja pa si bodo aktivno prizadevali skupaj.

Prioritete zdravstvene reforme so strnili v 10 točk, in sicer v naslednjem vrstnem redu: digitalizacija zdravstvenega sistema, reforma plačnega sistema javnih uslužbencev, reševanje problematike družinske in urgentne medicine, strukturna prenova Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), prenova nadzora in vodenja javnih zavodov, ureditev področja absentizma, koncesionarstvo in koncesije, kadri v zdravstvu, celovita prenova financiranja in centralizirano javno naročanje.

Z namenom usklajenega delovanja, obveščanja in sodelovanja pri izvedbi zdravstvene reforme bo v DZ ustanovljena tudi posebna delovna skupina, ki se bo vsaj enkrat mesečno sestala z ministrom za zdravje in njegovimi sodelavci. V skupino bodo vključeni po trije člani vsake koalicijske stranke, vodil pa jo bo predsednik oz. predsednica odbora DZ za zdravje, torej poslanka Svobode Tamara Kozlovič.

Podpis zaveze sicer prihaja po koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju pretekli teden, ki je bil namenjen predvsem izhodiščem zdravstvene reforme, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je zbranim predstavil analizo zdravstvenega sistem, ki bo podlaga za izvedbo reforme.