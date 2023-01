Po podatkih deželnega centra za opozarjanje so morali zaradi podrtih dreves, prometnih nesreč in vozil, ki so obtičala v snegu, gasilci dopoldne posredovati skoraj v sto primerih. Okoli poldneva je brez električne energije ostalo približno 5000 gospodinjstev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Sneg je povzročal težave v prometu na osrednjem in spodnjem Koroškem, kjer se je zgodilo več prometnih nesreč z materialno škodo ali lažjimi telesnimi poškodbami. Ponekod so na cestišče padla drevesa.

Policija je na območju spodnje Koroške, zlasti v bližini Velikovca, zaradi velikih količin snega ljudi pozvala, naj se vzdržijo vseh nenujnih potovanj z avtomobilom. Poleg tega so vse voznike tovornih vozil pozvali, naj na vozila nadenejo snežne verige.

Ker se je sneženje popoldne nadaljevalo in ponekod še okrepilo, zaradi česar bi bila pot v šolo spričo prekinjenih železniških povezav preveč tvegana ali nemogoča, so deželne oblasti na območju Velikovca za torek v javnih šolah razglasile pouka prost dan.

O težavah so poročali tudi z avtocest. Južna avtocesta (A2) je bila na več mestih blokirana, največjo težavo pa so predstavljali tovornjaki, ki so obtičali v snegu. Avtocesta A11 proti Sloveniji je bila popolnoma zaprta od priključka Beljak. Zaradi močnega sneženja do torka opoldne predvidoma ne bo možen promet med Celovcem in Pliberkom, še poroča APA.

Količina svežega snega povečuje tudi nevarnost snežnih plazov. Glede na poročilo o razmerah glede plazov obstaja velika nevarnost na višje ležečih območjih v Krških Alpah, Karavankah, na Saualpe (Svinška planina), Koralpe (Golica) in Packalpe, zato ponekod odsvetujejo snežne športe zunaj zavarovanih prog.