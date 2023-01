Zaradi težkih snežnih padavin so na velodromu upoštevali vse varnostne protokole. Skupaj z lastnikom, družbo Duol, so streho dodatno napihnili in notranjost velodroma segreli, kljub temu pa je bila teža novozapadlega snega prevelika in je streha klonila, je pojasnil Makovac.

Šlo je v bistvu za težo vode, ki se je nabrala ob taljenju snega. Pred padcem strehe so z velodroma odstranili vse ljudi, gasilci pa so nesrečo skušali preprečiti s črpanjem padavinske vode z vrha napihljivega balona.

Po padcu strehe skušajo na velodromu preprečiti nastanek dodatne škode, družba Duol pa išče vse možne rešitve za nastalo stanje in vnovično postavitev strehe, je še zatrdil Makovac.

Novomeška občina je sicer v Češči vasi v zadnjih letih prenovila, nadgradila in pokrila leta 1996 zgrajeni kolesarski velodrom in za naložbo skupaj z davkom odštela približno štiri milijone evrov. Približno 600.000 evrov sredstev sta prispevala ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za šport. Omenjeno streho so začeli graditi leta 2018 in njeno nameščanje končali leta 2019.

Novomeška občina ob velodromu gradi še plavalni bazen, celotna ponudba v Češči vasi pa naj bi omogočila delovanje vadbenega središča oz. olimpijskega vadbenega centra za kolesarstvo, atletiko in triatlon, ki bi v trikotniku Dunaj-Beograd-Milano zapolnil tovrstno praznino.