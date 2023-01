Kot so spomnili v premogovniku, mora biti vloga, v kateri sta navedena obseg dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter velikost pridobivalnega prostora, ki se ne spreminja, pri pristojnem ministrstvu vložena najmanj šest mesecev pred koncem obdobja, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena. Ministrstvu so jo posredovali 12. januarja.

Premogovnik Velenje je koncesijsko pogodbo za obdobje 20 let z državo sklenil 21. januarja 2002. Na podlagi interventne protikoronske zakonodaje so pogodbo januarja lani podaljšali za 18 mesecev, torej do 21. julija letos.