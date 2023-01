Petopostavljeni Rubljov, tudi olimpijski prvak iz Tokia v mešanih dvojicah, je vodil z 2:1 v nizih, po zdravniškem odmoru 19-letnega Runeja pa se je zdelo, da bo dvoboj izvlekel po štirih nizih. Zmagovalec lanskega mastersa v Parizu in deveti nosilec se je nato zbral, zaigral bolje in izsilil peti niz.

V njem je 19-letni Danec povedel s 5:2, a se je agresivni Rubljov vrnil, nato pa v 12. igri ubranil dve žogici za zmago Runeja. Tudi podaljšano igro, ta se igra do desete točke, je bolje začel Rune in povedel s 5:0, vendar se je 25-letni Rus vnovič vrnil. Prvi dve priložnosti za zmago je še zapravil, tretjo pa je po srečnem odboju od mreže vendarle izkoristil.

»Ko sem videl, da je žoga zadela mrežo, sem mislil, da se je odbila na mojo stran. Včasih tega enostavno ne vidiš, ko pade tako blizu mreže. Imel sem srečo,« je o srečnem odboju po dvoboju priznal Moskovčan.

»Vrtiljak čustev? Tisto je nekaj povsem običajnega. Tenis je, kot da bi ti kdo na glavo držal pištolo,« je preobrate in šport, v katerem lahko odloči že nekaj točk, slikovito opisal Rubljov.

"Zaostajal sem z 2:5 v petem nizu, v podaljšani igri 0:5. Nikoli še nisem tako obrnil dvoboja. Zame je to nekaj posebnega, to si bom zapomnil za vselej, kar tresem se," je nadaljeval Rubljov in priznal, da si za naslednjega tekmeca ne želi Srba Novaka Đokovića. Ta se bo v večernem delu sporeda pomeril z domačinom Alexom De Minaurom.

»Nihče si v resnici ne želi igrati z Đokovićem. Raje bi bil v kakšnem drugem delu žreba,« je v smehu priznal Rus po treh urah in 37 minutah dolgem dvoboju in sedmi uvrstitvi v četrtfinale turnirjev za grand slam, od tega drugi v Melbournu. Stopničko višje še ni zaigral.

Prvič pa bo v četrtfinalu igral 20-letni Shelton. Ta je v ameriškem obračunu po treh urah in 50 minutah ugnal Jeffreyja Wolfa s 6:7 (5), 6:2, 6:7 (4), 7:6 (4), 6:2.

Doslej je Shelton na grand slamih igral le lani na OP ZDA in tam izgubil v prvem krogu. V Avstraliji pa je nanizal že štiri zmage in se bo za mesto v polfinalu pomeril bodisi z rojakom Tommyjem Paulom bodisi s Špancem Robertom Bautista-Agutom.