Ekipa iz Kalifornije je na seriji gostovanj hitro prebolela sobotni poraz v Nashvillu (5:3) in med potjo iz Tennesseeja v Illinois nabrala dovolj samozavesti za novi točki. Pred tem je vse kazalo na manjšo krizo, saj je Kopitar s soigralci moral čestitati tudi tekmecem iz Dallasa in New Jerseyja.

Junak tekme je bil 23-letni Kanadčan Jaret Anderson Dolan, ki je v 10. minuti poskrbel za vodstvo kraljev, v 29. pa povišal na 2:0. Častni gol za gostitelje je 57. minuti dosegel Ian Mitchell. Posebej tesno je bilo nato v zadnjih 23 sekundah tekme, ko so imeli gostje zaradi izključitve Drewa Doughtyja igralca manj na ledu, a vseeno rešili minimalno prednost.

Veliko časa za slavje ne bo. Dan premora bodo Kopitar in soigralci izkoristili za pot v Pensilvanijo, nato jih čaka obračun s Philadelphio.

Vodilna ekipa lige ostaja Boston. Ta je ponoči ugnal San Jose s 4:0. Hampus Lindholm v prvi tretjini, Charlie McAvoy in Nick Foligno v drugi ter David Pastrnak v zadnji tretjini so z goli dvignili na noge občinstvo v domači dvorani.

Boston je dosegel peto zmago v seriji, v sezoni pa že 36. na 47 tekmah. Za San Jose pa tako ali tako ostaja nerešljiva uganka. Boston je dobil zadnjih 11 medsebojnih tekem. Ekipa iz Kalifornije se je zadnje zmage nad Bostonom veselila marca 2016.

Največ hokeja za kupljene vstopnice so gledalci videli v New Jerseyju, kjer so gostitelji šele po podaljšku z 2:1 strli Pittsburgh. Odločilni gol je dosegel Dougie Hamilton.

Na zahodu visoko ostaja tudi Winnipeg, ki je s 5:3 ugnal Philadelphio. Odločilen je bil gol Karsona Kuhlmana za vodstvo s 4:3 v 49. minuti, 27 sekund pred koncem je zmago gostov potrdil Kevin Stenlund.

Za presenečenje pa je ponoči poskrbela Arizona. Ta je s 4:1 ugnala vodilno ekipo pacifiške skupine iz Las Vegasa. Junak tekme je bil Clayton Keller s kar tremi goli.