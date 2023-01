Potem ko je v 2. krogu OP Avstralije izpadel prvi nosilec pri moških Španec Rafael Nadal, je poti na prvem velikem slamu sezone konec tudi za prvo nosilko pri ženskah Poljakinjo Igo Swiatek. S 6:4 in 6:4 jo je v osmini finala izločila zmagovalka zadnjega Wimbledona Jelena Ribakina, ki je v 2. krogu brez težav porazila tudi Slovenko Kajo Juvan. »Enostavno sem si zmage v Avstraliji želela preveč. To me je močno bremenilo. V prihodnje se bom poskušala bolj sprostiti pred najbolj pomembnimi turnirji. Čutim, da je to vse, kar potrebujem,« je povedala razočarana Iga Swiatek.

Na dvoboju proti Kazahstanki je pri Igi Swiatek odpovedal predvsem prvi servis, posledično pa razigrani nasprotnici ni uspela kljubovati in je klonila na šele tretji od zadnjih 27 tekem na turnirjih za veliki slam. »Stres v zadnjih dveh tednih je na meni pustil velike posledice. Nisem bila zbrana in nisem imela dovolj moči, da bi se enakovredno borila z Ribakino. Želela sem si zmage, se trudila, a bila enostavno prešibka,« je potožila 21-letna Poljakinja, ki je v lanski sezoni osvojila Roland Garros in OP ZDA. Priznala je, da je bolj kot o končni zmagi razmišljala o preprečitvi poraza, kar ponavadi ne prinese ničesar dobrega. »Čutila sem pritisk. Nisem razmišljala o zmagi, temveč le o tem, da ne smem izgubiti. To je stvar, na kateri moram v naslednjih tednih veliko delati. S takšnim pristopom namreč ne moreš osvojiti turnirja za veliki slam.«

Čeprav je veliko govorila o sebi in svojih težavah, pa je Iga Swiatek pojasnila, da je ne glede na vse glavni razlog za njen izpad Jelena Ribakina. »Bila je enostavno boljša. Celoten dvoboj je igrala konstantno, brez padcev v igri,« je povedala Poljakinja, ki se je obregnila ob dejstvo, da je Kazahstanka šele 22. nosilka, na lestvici WTA pa zaseda »le« 25. mesto. »Vsi vemo, da si zasluži biti višje, a zaradi dogodkov v Wimbledonu ni. Taktično je vedno dobro pripravljena. Če bo ohranila takšno osredotočenost, potem gre lahko v Avstraliji do konca.«

Jelena Ribakina je bila po veliki zmagi navdušena. Priznala je, da je bila pred obračunom živčna, a da tega na igrišču ni želela pokazati, kar ji je tudi uspelo. »Ko igraš proti prvi igralki sveta, nimaš česa izgubiti. Če izpadeš, je to nekaj normalnega, če napreduješ, pa si naredil nekaj velikega. Na igrišču ne kažem veliko emocij. Trener mi pravi, da bi jih morala več, kar se poskušam naučiti. To je velika zame zmaga in vesela sem, da sem se prebila v četrtfinale,« je razpredala Jelena Ribakina, ki jo v četrtfinalu čaka 17. nosilka Latvijka Jelena Ostapenko.

Na OP Avstralije z izpadom Ige Swiatek v četrtfinalu ni prvega in drugega nosilca kot tudi ne nosilke, kar se na turnirjih za veliki slam v odprti eri še ni zgodilo. Pri moških je ob omenjenem Nadalu domov že odpotoval tudi Norvežan Casper Ruud, medtem ko je pri ženskah v 2. krogu izgubila druga nosilka Tunizijka Ons Jabeur, ki je mukoma v 1. krogu izločila Slovensko Tamaro Zidanšek.

Melbourne v številkah Moški, osmina finala: Hačanov (Rus, 18) – Nishioka (Jap, 31) 6:0, 6:0, 7:6 (4), Korda (ZDA, 29) – Hurkacz (Pol, 10) 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7), Cicipas (Grč, 3) – Sinner (Ita, 15) 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, Lehecka (Češ) – Auger-Aliassime (Kan, 6) 4:6, 6:3, 7:6 (2), 7:6 (3), 3. krog: Rubljov (Rus, 5) Evans (VB, 25) 6:4, 6:2, 6:3, Rune (Dan, 9) – Humbert (Fra) 6:4, 6:2, 7:6 (5), De Minaur (Avstral, 22) – Bonzi (Fra) 7:6 (0), 6:2, 6:1, Đoković (Srb, 4) – Dimitrov (Bol, 27) 7:6 (7), 6:3, 6:4, Shelton (ZDA) – Popyrin (Avstral) 6:4, 7:6 (4), 6:4, Wolf (ZDA) – Mmoh (ZDA) 6:4, 6:1, 6:2, Bautista Agut (Špa, 24) – Murray (VB) 6:1, 6:7 (7), 6:3, 6:4, Paul (ZDA) – Brooksby (ZDA) 6:1, 6:4, 6:3. Ženske, osmina finala: Ribakina (Kaz, 22) – Swiatek (Pol, 1) 6:4, 6:4, Ostapenko (Lat, 17) – Gauff (ZDA, 7) 7:5, 6:3, Pegula (ZDA, 3) – Krejčikova (Češ, 20) 7:5, 6:2, Azarenka (Blr, 24) – Zhu (Kit) 4:6, 6:1, 6:4, 3. krog: Pliškova (Češ, 30) – Gračeva (Rus) 6:4, 6:2, Zhang (Kit, 23) – Volynets (ZDA) 6:3, 6:2, Linette (Pol) – Aleksandrova (Rus, 19) 6:3, 6:4, Garcia (Fra, 4) – Siegemund (Nem) 1:6, 6:3, 6:3, Sabalenka (Blr, 5) – Mertens (Bel, 26) 6:2, 6:3, Benčič (Švi, 12) – Giorgi (Ita) 6:2, 7:5, Vekić (Hrv) – Parrizas-Diaz (Špa) 6:2, 6:2, Fruhvirtova (Češ) – Vondroušova (Češ) 7:5, 2:6, 6:3.