Potnikov dnevnik

To bi moral biti prav poseben dan. Moj prvi prehod slovensko-hrvaške meje brez policistov in carinikov na njej. V devetdesetih je Bregana postala mitični toponim našega življenja, pred tem pa sploh ni obstajala. Zahodni meji sta bili dve: Sežana in Šentilj. Dobro, še Fernetiči, a za to si moral poznati kakšnega domačina iz Istre ali primorja, ki pozna lokalne poti in je pripravljen uvajati v skrivnosti prenosa stvari čez mejo. Dobro, mi v resnici nikoli nismo ničesar tihotapili, v najstniškem obdobju so bile to vedno kakšne neznatne cunje, kavbojke, naramnice, kava, praktično vse tisto, česar ni bilo. Plošče, kasete, malo pozneje pa kakšne cunje, teniske, pozneje boš izvedel, da naša generacija v Sloveniji vse teniske imenuje superge, po tej italijanski znamki. Zgodbe nekaj starejših kolegov s konca osemdesetih mejijo na neverjetno: ena od njih pravi, da se je ekipa s televizijskega festivala v Portorožu odpravila v Trst, kar tako, da bi videli, »kva dogaja«. Malo pred mejo so ugotovili, da eden od njih nima potnega lista, carinik, ki je bil domačin, je videl, da niso nikakršni kriminalci, in jih je spustil čez, a pod pogojem, da se vrnejo, dokler traja njegova izmena. No, takšne stvari nikoli ne gredo po načrtu: televizijske delavce so premamile vonjave in pisanost tržaških izložb in nazaj so prišli, ko je »njihov« carinik že zdavnaj odšel na zaslužen počitek. Ob kratkem prepričevanju in morda majhnem darilu iz Cinzanove ponudbe so se srečno vrnili v domovino. Ah, ti mračni časi enoumja. Za katere se danes zdi, da je bilo dovoljeno vse. Ali skoraj vse.