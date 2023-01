Včeraj je bilo v Parizu posebej slavnostno. Celotna nemška vlada je pripotovala v goste, da bi skupaj s Francijo proslavila 60. obletnico sklenitve elizejskega sporazuma, s katerim sta državi slabi dve desetletji po drugi svetovni vojni sklenili spravo in se kot prijateljici podali na pot oblikovanja evropske prihodnosti. Že v slavnostnem delu srečanja na Sorboni sta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz čustveno spomnila na pomen prijateljstva med državama, ki sta prav zaradi tega dogovora postali gonilni sili političnih sprememb v Evropi.

Čeprav sta se državi v minulem letu znašli na različnih bregovih predvsem pri obrambnih vprašanjih in stališčih, kako krepiti evropsko suverenost, je bilo mogoče na srečanju le v obrisih zaznati, da se je v francosko-nemškem motorju znašel pesek. Macron je Scholza pozval, naj državi še naprej izvajata pionirsko delo napredka Evropske unije. Dela za dosego suverene, demokratične in solidarne Evrope je po njegovi oceni še na pretek. Sosedom je polaskal celo s temi besedami: »Če Francoz govori o Nemčiji, je to tako, kot bi govoril o sebi. Smo dvoje duš v istih prsih.«

Scholz in Macron sicer nista skrivala, da nasprotja med državama obstajajo, vendar sta poudarila, da se ta rešujejo na skupnih pogovorih. Zavezala sta se k nizu novih projektov, kjer bosta nadaljevala iskanje skupnih predlogov za razvoj Evropske unije. »Nemško-francoski motor je stroj kompromisov. Včasih je zaradi trdega dela tudi glasen. Toda njegova moč izvira iz tega, da sklepa kompromise,« je bil slikovit nemški kancler Scholz.

Dodatno sodelovanje nameravata državi spodbujati na energetskem področju, tudi z dodatno čezmejno izgradnjo energetskih povezav pri prehodu na obnovljive vire energije, prav tako nameravata sodelovati pri oblikovanju odpornejše in konkurenčne industrijske politike EU. V sedanjih pogovorih z ZDA o njihovih milijardnih subvencijah za zelene tehnologije bi želel Scholz z Američani doseči vsaj takšen dogovor, da Evropska unija ne bi bila slabše obravnavana kot Mehika in Kanada, ki so jima Američani v zakonodaji za zmanjšanje inflacije omogočili, da sta izvzeti pri številnih ukrepih.

Tesneje bi državi sodelovali tudi na obrambnem področju. Zaradi želje po krepitvi evropskih obrambnih kapacitet se zavzemata za skupne nabave orožja, prav tako nameravata državi razvijati nov skupen bojni tank. Vzpostavitev evropskega raketnega ščita, pri kateri sta se v prejšnjih mesecih razhajali, v sklepni deklaraciji vlad ni bila omenjena.

Usklajevanje glede dobav orožja z zavezniki

»Morda stojimo pred veliko večjimi spremembami – pred prehodom v multipolarni svet. S temi spremembami se ne moremo soočiti tako, da se umaknemo v nacionalno polževo hišico,« je ocenil Scholz, ki je tudi omenil, da mora širitvenemu procesu Evropske unije slediti tudi reforma integracije, tako da bo ta sposobna sprejemati odločitve. »Temelj naših prizadevanj je bolj solidarna Evropa, da bi lahko usodo vzeli v lastne roke,« je menil Macron.

Scholz se po srečanju ni mogel izogniti vprašanjem glede morebitne dobave nemških tankov leopard 2 Ukrajini, h kateri po srečanju v Ramsteinu Nemčijo pozivajo še iz številnih drugih evropskih držav, tudi iz baltskega trojčka. Poljski premier Mateusz Morawiecki je denimo Scholzevo pozicijo označil za nesprejemljivo. Poljska je sicer napovedala, da bo na svojem ozemlju urila ukrajinske vojake za rokovanje z leopardi. Izvozne licence zanje od Nemčije ni dobila. Vendar Scholz glede tega ni imel povedati nič novega. Dejal je le, da bodo o dobavah odločali skupaj z zavezniki, tudi z ZDA. Podobno skop in skrivnosten je bil Macron pri vprašanjih glede morebitne dobave francoskih tankov leclerc v Ukrajino. Čeprav njihove dobave ni izključil, je dodal, da takšna napotitev ne sme povzročiti eskalacije razmer, da morajo biti Ukrajinci za njihovo uporabo ustrezno izurjeni, hkrati pa se zaradi dobav leclercov ne bi smela zmanjšati obrambna sposobnost Francije.