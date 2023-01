Sobotni zažig Korana med protesti pred turškim veleposlaništvom v Stockholmu zaradi izsiljevanja Ankare glede ratifikacije protokolov za vstop Švedske in Finske v Nato je razjezil muslimane po vsem svetu. Predvsem je poslabšal odnose med Švedsko in Turčijo, ki že od pomladi 2022 postavlja pod vprašaj švedsko in finsko včlanitev v Nato, do česar ima kot članica zavezništva vso pravico. V Ankari zahtevajo, da Švedska izžene kurdske aktiviste in da jih več deset izroči Turčiji. Sicer so v Stockholmu doslej že v marsičem popustili Ankari glede kurdskih emigrantov, hkrati pa v švedski vladi trdijo, da ne nameravajo kršiti neodvisnosti pravosodja.

Protesti iz muslimanskih držav

Švedski obrambni minister Pal Johnson je hotel priti ta teden na obisk v Ankaro, da bi Turčijo prepričal, naj preneha nasprotovati švedskemu članstvu v Natu. A ker so švedske oblasti v soboto dovolile proteste skrajnih desničarjev z zažigom Korana in zatem še proteste Kurdov, so v Ankari obisk švedskega ministra zavrnili.

V soboto je na protestih v Stockholmu z okoli sto skrajnimi desničarji 40-letni dansko-švedski provokator Rasmus Paludan, voditelj skrajnežev iz skupine Trda linija, v svojem enournem nastopu sovražno govoril o muslimanih in migrantih, na koncu pa je zažgal izvod Korana in dejal: »Če so proti svobodi izražanja, naj gredo živet drugam.« Hkrati so pred turškim veleposlaništvom potekali manjši proturški protesti. Istega dne se je protestov v Stockholmu udeležilo več sto Kurdov, ki so nasprotovali turškemu izsiljevanju na svoj račun.

Govornik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je glede zažiga Korana na twitterju zapisal: »Napad na svete vrednote ni svoboda, ampak barbarstvo.« Tudi v številnih drugih islamskih državah so vlade izražale ogorčenje, množice pa protestirale. V Carigradu so pred švedskim konzulatom zahtevali prekinitev diplomatskih odnosov in zažgali zastavo te skandinavske države, ki je sicer vse do leta 2015 nesebično sprejemala muslimane z vsega sveta. Švedski konservativni premier Ulf Kristersson, čigar najpomembnejša opora so skrajno desni Demokrati, je v nedeljo obsodil zažig Korana in izrazil naklonjenost do muslimanov: »Čutim simpatijo do muslimanov, ki jih je razžalilo to, kar se je zgodilo v Stockholmu.«

Veleposlanik drugič na zagovoru

Že v petek je v Ankari turško zunanje ministrstvo zaradi napovedanih sobotnih protestov poklicalo na zagovor švedskega veleposlanika. To je bilo že drugič v zadnjem tednu, prvič se je to zgodilo po tistem, ko je na Švedskem skupina kurdskih aktivistov na spletu objavila video, v katerem so obesili Erdoganovo lutko.

Za Erdogana je zdaj pomembno, da nastopa proti Zahodu in kaže svojo moč v svetovni politiki, ker upa, da bo s tem na predsedniških in parlamentarnih volitvah maja letos dobil glasove vernih muslimanov in nacionalistov, morda celo nekaterih levičarjev. Sicer mu ob tem, ko je bila lani uradna inflacija 64-odstotna, kupna moč večine Turkov pa se je precej zmanjšala, ne kaže dobro.