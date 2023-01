Da, dejstvo je, da se stanje izboljšuje. Vedno več voznikov se namreč zaveda primerne opremljenosti svojih vozil za težke vremenske razmere, pomembnosti kakovostnih zimskih pnevmatik, primernega tlaka v njih, dobro očiščenega avtomobila, čim boljše vidljivosti, kakovostnih metlic na brisalnikih in tako dalje, nenazadnje tudi primerne psihofizične pripravljenosti za vožnjo v takšnih razmerah. Da je temu tako, da je zavedanje vedno boljše in da smo postali bolj odgovorni, znajo namreč spet povedati vsi, ki so za to tematiko vsaj približno zainteresirani. A da vse skupaj naposled pomaga kaj malo, vselej potrdijo že prve snežne padavine v zimi, četudi te sploh niso nič posebnega in so daleč od kakšnih metežev in podobnih dogodkov, o kakršnih so pred časom poročali iz Severne Amerike. V tem primeru namreč še bolj kot pri marsikaterem drugem velja, da je celotna veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Lahko nas je 999 voznikov od tisočih na takšne razmere v vseh pogledih pripravljenih, a če se bo našel en sam tovornjak, ki ga bo na letnih pnevmatikah na avtocesti obrnilo in ne bo mogel nadaljevati poti, bomo nastradali vsi.

Po eni strani je logično, da se bodo avtoprevozniki med seboj ščitili in s prstom kazali na druge, v prvi vrsti na upravljalca cest oziroma avtocest (Dars). A ko vidimo, da so bili tovornjaki, pri katerih je prišlo do zdrsa in so ustavili promet, celo do te mere, da so onemogočili primerno pluženje cest, neprimerno opremljeni, z letnimi pnevmatikami, in to sredi zime, januarja, v državi, v kateri je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. marca, potem... Ne, potem tudi ta kolegialnost nima več nikakršnega smisla. Ker nenazadnje prav takšni posamezniki slabo luč mečejo na vse druge, vse, ki so na zimo pripravljeni, ki pravila upoštevajo, ker se zavedajo pasti, ki jih prinese že malo snega.

Takšne posameznike bi pač morali »izločiti« tudi sami, na njih brez obotavljanja pokazati s prstom in potem bi jih bilo zagotovo manj in bi o vsem še dodatno razmislili. Nekaj podobnega, kot se je v zadnjih letih zgodilo pri motoristih – ko so to večinoma odločneje začeli poudarjati sami, se zdaj tudi vedno več ljudi nasploh zaveda, da nekaj posameznikov, ki vozi objestno in nevarno, ne more vreči slabe luči na vse ostale. In je zato prestopnikov, ki nimajo zaslombe v drugih, vedno manj.