Z meglenkami marsikdo ni na ti

Ko se vidljivost poslabša, razmere na cesti postanejo nevarnejše, zato moramo nujno prilagoditi hitrost vožnje in varnostno razdaljo. Slovenci ne znamo najbolje uporabljati dnevnih luči, prav tako ne meglenk. Čeprav imata infrastruktura in signalizacija na cestah pomanjkljivosti, pa ne moreta in smeta biti vzrok za nastanek prometne nesreče.