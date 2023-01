Na izginotje pet milijonov evrov vredne jahte modela sunseeker 115, ki pluje pod hrvaško zastavo, povezujejo pa jo z enim največjih ruskih milijarderjev Ališerjem Usmanovom in njegovo bivšo soprogo Irino Viner, nekoč tudi Usmanov, so najprej opozorili hrvaški mediji. Hrvaška vlada je potegnila nekatere poteze, a še zmeraj ni zadovoljivo pojasnila, kako je možno, da je zapečatena jahta z navoza za popravilo ladij v Betini brez težav zapustila hrvaško morje in je zdaj zasidrana v Turčiji, v marini Didim ob Egejskem morju, kjer naj bi bila na varnem pred sankcijami.

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je priznal, da so bile pri nadzoru zapečatene jahte in obveščanju o njenem statusu storjene napake, kar kaže na birokratsko malomarnost. Odgovorne za izginotje ruske jahte Irina VU je našel v svojem resorju, ki je pristojen za plovila, blokirana s sankcijami. Odstavil je vodjo sektorja za varnost plovbe na ministrstvu ter vodjo pristaniške uprave v Šibeniku in vodjo oddelka šibeniške luške kapitanije v Betini, ob tem pa zagotovil, da tega niso storili namenoma. Menda je največjo napako storil vodja pristaniške uprave v Šibeniku, ki blokade Irine VU ni pravočasno vpisal v sistem luških kapitanij. Minister je pojasnil, da je posadka, ki je bila hrvaška, dobila dovoljenje za izplutje iz hrvaških teritorialnih voda, ker kapitanija v Dubrovniku »ni vedela, da so na Hrvaškem blokirane in zapečatene jahte«. Butković pa ni pojasnil, kako je možno, da je posadka, ki je bila seznanjena s pečatenjem plovila in je dobila uradno dokumentacijo o prepovedi približevanja ter upravljanja jahte, lahko po končanem remontu odstranila pečate in oktobra odplula iz Hrvaške. V nasprotju z ministrom Butkovićem na hrvaškem zunanjem ministrstvu trdijo, da so blokirana plovila bila vpisana v sistem luških kapitanij in da so vsi pristojni za plovbo vedeli za sankcije, zato so prepričani, da gre v primeru jahte Irina VU za krajo.

Oblasti v Zagrebu so blamažo uradno priznale januarja. Preklicali so vse certifikate za Irino VU, kar pomeni, da nima več dovoljenja za plovbo. V preiskavo o hudi sramoti za hrvaške oblasti, ki meče slabo luč tudi na obveščevalno-varnostni aparat, so sicer naknadno vključili tudi zunanje ministrstvo pa še ministrstvo za notranje zadeve, državno tožilstvo in varnostno-obveščevalno službo (SOA), od katerih poročila o hudi mednarodni sramoti za hrvaške oblasti še pričakujejo.

Jahta Irina VU je bila eno od petih ruskih plovil, na Hrvaškem blokiranih in zapečatenih zaradi sankcij, ki so jih proti Rusiji uvedle Evropska unija, ZDA in Velika Britanija. Zapečatili so jo julija lani, na otoku Murter pa je ostala do oktobra, ko so končali remont, nato je mirno zapustila hrvaški Jadran. V ladjedelnici so dejali, da sta hrvaški kapitan jahte in posadka izplula z ustrezno dokumentacijo. Da bo zgodba še malo bolj bizarna, se je na istem navozu, na katerem so servisirali sporno jahto, kmalu pojavila jahta enakega modela in barv kot Irina VU, kar bi lahko služilo za kamuflažo, da je Irina VU še vedno na remontu.

Irina VU je bila registrirana leta 2012 v Splitu, ko je bila del flote hrvaškega podjetja Leraux jahte, ki je v lasti ciprske družbe Leraux Yachts Leasing. Ta je v lasti Irine Viner od leta 2015, ko je nekdanja trenerka ruske ženske gimnastične reprezentance še bila soproga ruskega tajkuna Usmanova. Ališer Usmanov je prejšnji teden za hrvaške medije dejal, da jahta ni njegova in da on ni nikakršen oligarh, ki bi profitiral zaradi povezanosti z rusko oblastjo, temveč je navaden podjetnik, pa tudi z Irino Viner ni več poročen.

Minister Butković je povedal, da so okrepili nadzor nad preostalimi štirimi blokiranimi ruskimi jahtami in da jih bodo preverjali vsak dan. V Zagrebu so sprožili tudi mednarodne pravne mehanizme, da bi od Turčije, če se bo potrdilo, da je Irina VU v turški marini, zahtevali vrnitev jahte in izročitev storilcev kaznivega dejanja, med katerimi pa ne omenjajo lastnika, temveč zgolj hrvaško posadko.