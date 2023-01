Najboljše od vsega je, da lahko ženska z okusom za elegantnost še danes diši kot Jackie Kennedy Onassis ali Lauren Bacall, saj lepo število teh parfumov še vedno proizvajajo. Seveda, če je za izbrani vonj parfuma pripravljena plačati. Grace Kelly je, kot se za monaško princeso spodobi, izbirala vonjave luksuzne hiše Creed, ki je že v 18. stoletju izdelovala parfume in odišavljena oblačila za kronane glave. Za svojo poroko z monaškim princem Rainierjem III. se je odišavila z dišavo Creed Fleurissimo, nežno mešanico listov vijolice, bergamotke, bolgarske vrtnice, ylang-ylanga in florentinske perunike. Danes steklenica te dišave stane dobrih 400 evrov. Grace Kelly je oboževala Chateau Krigler 12, luksuzni parfum stare parfumske hiše za elito Krigler. Glavne note so mandelj, šmarnica, mimoza, mošus, vrtnica in vijolica, cena pa je tudi elitna: okoli 600 evrov.

Utelešenje jet seta

Jackie Kennedy Onassis ni bila ne princesa ne igralka, ampak je bila utelešenje jet seta. Všeč ji je bil Kriglerjev Lovely Patchouli 44 z zgornjimi notami jantarja, mošusa, pačulija, rdečega sadja in vanilje. Kot pravijo pri Kriglerju, je vonj topel in očarljiv, Jackie pa ga je kupila po zaroki z ladjarjem Aristotelom Onassisom. Tudi legendarna Marlene Dietrich je oboževala Kriglerja, natančneje njegovo klasično dišavo Lieber Gustave 14 (tako kot prejšnji parfumi iste hiše danes stane okoli 600 evrov). Njegove glavne dišavne note so črni čaj, geranija, note usnja, sandalovine in fižola tonke, po zgodbi pa ga je Marlene Dietrich ponudila tudi Caryju Grantu, ko sta skupaj snemala film.

Posebna dišava za poseben čar

Leta 1954 je Givenchy ustvaril parfum L'Interdit posebej za ljubko Audrey Hepburn, ki ga je ekskluzivno nosila leto dni, preden je prišel na trg. Očarljivo dišavo sestavljajo pomarančni cvetovi, tuberoza, jasmin, pačuli in vetiver. Današnja cena je dobrih 110 evrov. In Audrey je oboževala Kriglerja, še posebej njegovo dišavo English Promenade 19, elegantno mešanico grenivke, jasmina, nerolija, pomarančnega cveta in belega mošusa, ki jo je navdihnila italijanska riviera. Za Lauren Bacall, igralko s posebnim šarmom, je bil poseben L'Ombre Dans L'Eau parfumske hiše Diptyque. Svež in zračen je mešanica popkov bolgarske vrtnice, mandarine in črnega ribeza. Današnja cena je 150 evrov.

Seveda sta v večnost stopili tudi Marilyn Monroe s Chanel No.5 ter njena izjava, da zaspi z le nekaj kapljicami tega morda najbolj znanega parfuma na svetu. Njegov edinstveni vonj je posledica čutne mešanice jasmina, sandalovine in burbonske vanilje. Kot smo nedavno tudi napovedali, so v parfumski hiši Le Galion ponovno oživili parfum, ki ga je ekskluzivno nosila filmska diva Ava Gardner – L'Astre.