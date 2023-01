Opravičila, 2.

V soboto smo na tem mestu objavili predlog, da naj se ljubljanski župan Zoran Janković – ker so v modi politična opravičila – opraviči meščanu, s katerim so lani obračunali mestni redarji. Zvesti bralec pa nas je opozoril, da bi moral biti deležen opravičila tudi župan sam, saj je bil prav tako ponižan. Sicer ne v isti zadevi, ampak ga je ponižal predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. Ta je odlikoval ruskega predsednika Putina, Jankovića pa je kar prezrl. Pa se Putin ni niti toliko potrudil, da bi odlikovanje prevzel, medtem ko je Janković Dodika osebno obiskal, se z njim objemal, ga podprl na volitvah in se, valjda, lepo fino pogovoril o sežiganju odpadkov …