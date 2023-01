»Za Klemna Kadivca zaradi sodelovanja v hudodelski združbi in ugrabitve Danijela Božića ter poskusa ugrabitve Žarka Tešanovića 15. novembra 2019 predlagam enotno kazen deset let zapora,« je v petek na koprskem sodišču v zaključni besedi povedala tožilka Tamara Pahor. Kadivec, sicer domnevni vodja slovenske celice kavaškega klana, ki naj bi na veliko trgovala z drogo, je tožilkin predlog poslušal v ljubljanskem priporu, prek videokonference, čeravno so ga pravosodni policisti v spremstvu policijskih specialcev v petek pripeljali na sodišče v Koper, a je obravnavo prekinila prijava, da je na sodišču bomba. Sledila je evakuacija, Kadivca so odpeljali nazaj v pripor. Ko so v Kopru tri ure po najavi bombe ugotovili, da je bil alarm lažen, se je sojenje nadaljevalo.

Zaradi ugrabitve in poskusa ugrabitve sodijo tudi Draganu Čikojeviću in Bojanu Stanojeviću, ki se za razliko od Kadivca branita s prostosti, na petkovem sojenju pa ju ni bilo. Prvi je bil službeno zadržan, drugega, ki živi v Črni gori, pa ni bilo zaradi zdravstvenih težav, a je sodnica Nataša Tonejc odločila, da bodo s sojenjem nadaljevali, saj prisotnost obtoženih ni bila več obvezna, njuna zagovornika Branko Gvozdić in Klementina Fincinger pa sta bila na obravnavi. Tožilka je za Stanojevića predlagala kazen devet let in sedem mesecev zapora, za Čikojevića pa dve leti in deset mesecev zapora.

Zagovornika o kršitvi pravice do obrambe

Kadivcu javljanje prek videokonference ni bilo povšeči. Sodnici je rekel, da se s takšnim načinom ne strinja, saj ne more komunicirati s svojim odvetnikom. Ko mu je sodnica osvežila spomin, da je dokazni postopek končan in da so na vrsti samo še zaključne besede, ni hotel sodelovati. Rekel ji je, da bo odšel nazaj v celico, česar pa mu sodnica ni dovolila, zato je moral ostati v prostoru, kjer je bila vzpostavljena zveza z videokonferenco.

Z okoliščino, ki je Kadivcu onemogočila prisotnost v sodni dvorani, se ni strinjal niti njegov zagovornik Dejan Marković. »V znak protesta ne bom podal zaključne besede,« je izjavil odvetnik. Sledil mu je tudi Stanojevićev zagovornik, odvetnik Gvozdić. »Mojemu klientu ne omogočite, da bi podal zagovor, ko bo zdrav in sposoben priti na sodišče,« je protestiral Gvozdić, odvetnik Marković pa je ob tem izpostavil, da je Stanojevićev zagovor vezan tudi na Kadivca, ki pa zdaj nima možnosti, da bi soobtoženemu Stanojeviću postavljal vprašanja. Sodnici je očital, da postopek vodi na silo, češ da so Kadivca iz pripora vozili na obravnavo, ko je bil resno bolan. Opozoril je tudi na to, da je obramba šele na sojenju v Kopru izvedela, da je na policiji glede istih okoliščin vzporedno tekel še en postopek. »Zagovorniki smo večkrat predlagali, naj sodišče pridobi dokaze iz tiste zadeve in se seznani z njimi (gre za preiskavo umora domnevno ugrabljenega Danijela Božića, med osumljenimi pa sta tudi Kadivec in Stanojević, op. p.), a jih nismo dobili,« je spomnil Marković in pripomnil, da je bila obtoženima tudi s tem kršena pravica do obrambe. Pri zaključni besedi je protestiral tudi Kadivec. »Mene ni na tej videokonferenci, tukaj sedim samo zato, ker ste mi vi, sodnica, tako ukazali,« je dejal pripornik.

Odvetnica Fincinger, ki brani Čikojevića, se ni pridružila protestu kolegov in Kadivca. V zaključni besedi je poudarila, da sodišče nima niti enega dokaza o tem, da je Čikojević sodeloval pri ugrabitvi in poskusu ugrabitve, »kaj šele, da bi to počel kot član hudodelske združbe, kar mu očita tožilstvo«. Zaključni govor je sklenila z besedami, da je Čikojevića treba oprostiti.

Sojenje se bo nadaljevalo 27. januarja, ko bo sodišče trojici morda že izreklo tudi sodbo.