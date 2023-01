Nepreslišano: Mitja Sardoč

Pri predstavitvi nove ekipe na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje sem pogrešal (vsaj) dvoje. Na eni strani prepoznavanje problemov, s katerimi se spoprijemajo šole. Iz predstavitve novega ministra je bilo to več kot razvidno. Ne nazadnje je do sedaj že več kot pol leta opravljal funkcijo državnega sekretarja. Na drugi strani pa sem v predstavitvi pogrešal celovito obravnavanje predstavljenih prioritet. Govoriti o digitalizaciji (ne da bi sočasno omenili digitalne motnje), govoriti o kakovosti (pri tem pa zanemariti dejavnike, ki negativno vplivajo nanjo, na primer nasilje), govoriti o nadarjenih (in pri tem pokazati popolnoma zgrešeno pojmovanje povezanosti talentov in distributivne pravičnosti), vse to so zadostni dokazi, da je šlo v tej predstavitvi marsikaj narobe.