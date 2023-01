V zadnjih treh letih je Kitajska na podlagi lastnih nacionalnih razmer oblikovala svojo politiko preprečevanja epidemije in prestala vpliv petih valov epidemije po svetu. Stopnja obolevnosti za novim koronavirusom, delež hudih primerov in delež smrti na Kitajskem je na najnižji ravni na svetu. Kitajska je zgradila največjo linijo za proizvodnjo cepiva proti koronavirusu na svetu, z letno proizvodno zmogljivostjo več kot 7 milijard odmerkov. Proti koronavirusu je bilo po vsej državi cepljenih 92 % celotnega prebivalstva, pri čemer je stopnja cepljenja z vsemi odmerki več kot 90 % in stopnja cepljenja pri starejših od 60 let tudi več kot 90 %.

Ker je virulenca mutantnega seva omikron znatno oslabila, kitajske zmogljivosti za zdravljenje, odkrivanje patogenov in cepljenje pa so se še naprej izboljševale, je Kitajska premaknila fokus preprečevanja in obvladovanja epidemije s preprečevanja okužb na zdravstveno varstvo in preprečevanje hudih primerov bolezni. Kitajska se je na to tudi ustrezno pripravila, epidemične razmere pa so na splošno pričakovane in pod nadzorom. Hkrati so organizacije, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija in Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni, izjavile, da se je sev virusa, ki trenutno kroži na Kitajskem, že pojavil v Evropi in v drugih regijah. Zato gibanje ljudi med Kitajsko in Evropo ne bo povzročilo novih javnozdravstvenih težav v Evropi. Upamo, da bodo države oblikovale znanstvene ukrepe za preprečevanje epidemije, ki bodo temeljili na objektivnih dejstvih in ustvarile ugodne pogoje za normalne stike med ljudmi, za izmenjavo in sodelovanje.

Da bi se soočili s posledicami epidemije, najbolj potrebujemo solidarnost in znanost. Zato se je Kitajska dejavno vključila v mednarodno sodelovanje v boju proti epidemiji ter 153 državam in 15 mednarodnim organizacijam zagotovila pripomočke za boj proti epidemiji. Kitajski odziv na epidemijo je bil vedno odprt in transparenten in v zadnjih treh letih je bilo opravljenih več kot 60 tehnoloških izmenjav s Svetovno zdravstveno organizacijo. Pred kratkim je Kitajska nacionalna zdravstvena komisija z generalnim direktoratom Evropske komisije za zdravje in varnost hrane organizirala tehnološko izmenjavo informacij o epidemiji koronavirusa. Omeniti velja, da je WHO sporočila, da se različica XBB.1.5, ki kroži v Združenih državah, širi hitreje in da so številne strokovne agencije za javno zdravje izdale zgodnja opozorila, da je treba ostati pozoren glede morebitnega vpliva različice XBB.1.5 na globalno preprečevanje in obvladovanje izbruhov.

Kitajska bo s prilagoditvijo ukrepov za preprečevanje in obvladovanje epidemije spodbudila okrevanje svetovnega gospodarstva. V zadnjih treh letih kitajski epidemični ukrepi niso zagotovili le stalnega in stabilnega razvoja kitajskega gospodarstva, ampak so imeli tudi pomembno vlogo pri stabilizaciji dobavne verige svetovne industrijske verige. Svetovna trgovinska organizacija, OECD in drugi so dejali, da bo Kitajska s prilagoditvijo svojih ukrepov za preprečevanje in nadzor epidemije pripomogla k okrevanju svetovnega gospodarstva. Glede gospodarskih napovedi Kitajske so optimistične tudi številne multinacionalne investicijske institucije, Morgan Stanley, JPMorgan Chase in Goldman Sachs so zvišali napovedi rasti kitajskega BDP v letu 2023 na 5,4 %, 4,3 % in 5,2 %. Pričakovati je, da se bo kitajska gospodarska in družbena dinamika še bolj sprostila ter da bo še bolj poudarjena vloga Kitajske kot »stabilizatorja« in »motorja« rasti svetovnega gospodarstva.

Kitajska bo s prilagoditvijo ukrepov za preprečevanje in obvladovanje epidemije zagotovila več priložnosti za kitajsko-slovensko sodelovanje. Slovenija je priljubljena turistična destinacija za kitajske turiste, saj je pred epidemijo letno privabila več kot 100.000 kitajskih obiskovalcev. Ker s Kitajske prihaja največji delež turistov na svetu, je ponovna vzpostavitev turizma za njene državljane dobra novica za slovensko turistično industrijo. Utemeljeno verjamemo, da se bodo s postopno obnovitvijo potovanj med Kitajsko in Slovenijo poglobile izmenjave in sodelovanje med državama na različnih področjih, odnosi med Kitajsko in Slovenijo pa bodo bodo dobili še širšo perspektivo. x

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Ljubljani