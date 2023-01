Goran Ilikić je 31. januarja predlani doma v kuhinji vzel dolg, črn nož. Spravil ga je v jakno, s seboj vzel hčerko in jo peljal v varstvo k prijateljem. Nato je odšel do stanovanja, kjer je živela njegova žena Marina in s katero sta bila v ločitvenem postopku. Že prej je bil nasilen – psihično in fizično. Kontroliral je njeno življenje, pobral ji je bančne kartice, telefon. Imel je prepoved približevanja. Ko je prišel pred stanovanje, je začel butati po vratih in se dreti, da bi se z Marino rad pogovoril. Ni dolgo zdržal. Vrata je razbil, da so padla s tečajev. V stanovanju je bil tudi novi Marinin fant. Prav vest, da ima Marina novega partnerja, je bila tista, ki je ni in ni mogel sprejeti. V stanovanje ga je gnala bolestna ljubosumnost. Ko je vdrl vanj, je v rokah že imel nož, in napadel je Marino, njen partner pa je uspel pobegniti in poklicati pomoč. Ta je za 34-letnico prišla prepozno. Vbodi v hrbet in vrat so bili usodni.

Marini je še zadnjič pobral telefon, odšel in poklical prijateljico, ki je pazila na eno od njegovih hčera, ter ji povedal, da je naredil »pizdarijo«. Policija ga je prijela še isti dan, stekel je sodni postopek in junija lani ga je ljubljansko okrožno sodišče obsodilo na 25 let zapora. »Če ne bo njegova, ne bo od nikogar. Ljubosumje, strah, jeza, nasilje, ki mu ni bilo tuje, to so razlogi,« je takrat pojasnila sodnica Vesna Podjed. Tožilstvo je sicer zahtevalo 27 let, pooblaščenec deklic, sestre pokojne in njene mame, ki je Ilikića označil za monstruma, pa je zahteval najvišjo, 30-letno zaporno kazen. Obramba je že v tem procesu skušala dokazati, da ni šlo za umor iz nizkotnih nagibov in da izjemno ljubosumje ni bilo dokazano.

Nezadovoljen s psihiatrinjo

In prav to je bistvo pritožbe, ki jo je odvetnik Miloš Zarić naslovil na ljubljansko višje sodišče. Najbolj nezadovoljen je namreč z izvedenskim mnenjem izvedenke za psihiatrijo Bojane Avguštin Avčin. Navaja, da ni natančno pojasnila tega izjemnega ljubosumja in da princip »če ne boš moja, ne boš od nikogar« ni prav nič strokovno utemeljen. Ob tem dodaja, da ni imel vpogleda v prepis psihiatričnega intervjuja z Ilikićem in da je sodišče zavrnilo zahtevo obrambe po še enem izvedencu klinične psihologije. Pa tudi to, da se Ilikić za kaznivo dejanje ni odločil že prej, pač pa je bil napad na Marino posledica hipne odločitve, ko je na vratih zagledal njenega novega partnerja. S tem obramba seveda namiguje, da ni šlo za umor, pač pa za precej blažjo obliko kaznivega dejanja z bistveno nižjo kaznijo – uboj. Tudi o kazni obramba namreč meni, da je glede na podobne primere (ko je partner ženo ubil in zažgal, ko je partner ženo vpričo otrok 40-krat zabodel z nožem ...) izrečena zaporna kazen previsoka.

Kakorkoli že, obramba zahteva razveljavitev sodbe prvostopenjskega sodišča in novo sojenje. Tožilstvo temu kakopak odločno nasprotuje, še več, vztraja pri tem, da bi ga morali obsoditi na 27 let zapora. »Premišljeno je poskrbel za to, da je dal otroka v varstvo in od doma prinesel nož. Zakaj? Da bi se pogovoril? Naklep je dokazan,« je še enkrat poudarila tožilka Jasmina Vesel. Njen kolega Iztok Stražar pa je dodal, da je sodišče dalo preveliko težo olajševalnim okoliščinam (nekaznovanost, travme iz otroštva) in premajhno oteževalnim: »Umrla je mlada ženska, deklici, stari pet in deset let, pa sta ostali brez mame in tako rekoč brez očeta.« Višjemu sodišču je predlagal, naj Ilikiću kazen zviša na 27 let.

Sodni senat v sestavi Alja Kratovac, Alenka Gregorc Puš in Janko Marinko si bo zdaj vzel nekaj tednov časa za premislek in odločitev, ki jo bo pisno poslal na ljubljansko okrožno sodišče.