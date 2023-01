Izola. Načrte za istrski kulturni center so v Izoli prvič razstavili novembra lani, pred drugim krogom županskih volitev, na katerih je zdaj že nekdanjega župana Danila Markočiča premagal Milan Bogatič. Slednji je že v času volilne kampanje omenjal, da bi izolska občina sama težko izpeljala tako ambiciozen projekt. Udeleženci natečaja so morali pripraviti arhitekturno zasnovo zgradbe, v katero bi umestili eno dvorano z najmanj 420 sedeži, eno z najmanj 100 sedeži, vadbeno dvorano, tehnične prostore in gostinski lokal, pri tem pa ne bi presegli 7000 kvadratnih metrov površine. Na natečaju je prvo nagrado prejel biro Ark arhitektura Krušec, po mnenju ocenjevalne komisije je njihova rešitev finančno najbolj vzdržna in predvideva najboljšo razporeditev dvoran med vsemi 12 prijavljenimi na natečaj.

Kot je na januarski predstavitvi pojasnil Tomaž Krušec, bi večjo dvorano uredili v obliki amfiteatra, manjša bi bila večnamenska. Fasado bi prekrili z istrskim kamnom. Predvidevajo tudi ureditev prostora ob stavbi, ki sicer vsaj za zdaj ni v lasti občine.

Realizacija je stvar financiranja

»Kako realizirati ta projekt, je vprašanje financiranja. Če gre za istrski kulturni center, potem se morajo tudi druge občine slovenske Istre do njega opredeliti. Če bo šlo za izolski kulturni center, se poraja vprašanje, kje zanj pridobiti finančna sredstva,« razmišlja župan Milan Bogatič in dodaja, da za zdaj ni jasno, koliko denarja bo temu namenjenega iz državnega proračuna. Vlada je sicer projekt pred letom dni uvrstila v načrt razvojnih programov 2021–2024.

Na občini so konec leta 2021 projekt zgraditve kulturnega centra ovrednotili na 16,44 milijona evrov, država naj bi prispevala 7,17 milijona, a kulturno ministrstvo temu ne pritrjuje več. »Zagotovo se bo o tej tematiki treba pogovoriti in se do projekta opredeliti. Če se potrdi investicija, sledi faza projektiranja, ki zahteva najmanj leto dni dela in pomeni finančni zalogaj. Če preostale tri občine ne bodo privolile v sofinanciranje, je treba ugotoviti, ali je občina Izola sposobna to investicijo izpeljati,« še pravi Bogatič in tako prst usmerja še v druge občine slovenske Istre, s katerimi pa pogovorov še niso začeli.