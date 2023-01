Slovenski rokometaši so vse dvome o zmagi nad Črnogorci, ki so jih lani presenetili na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem ter jim preprečili nastop v drugem delu tekmovanja, razrešili v prvi polovici tekme, ko so si priigrali sedem golov prednosti. V nadaljevanju so imeli popoln nadzor nad tekmeci ter na svoj račun vpisali četrto zmago na letošnjem turnirju.

Izbranci Uroša Zormana so v skupinskem delu v Katovicah premagali Savdijce s 33:19 in Poljake z 32:23 ter izgubili proti Francozom z 31:35. V glavnem delu tekmovanja v Krakovu so dosegli dve zmagi, Irance so ukanili z 38:21, Črnogorce pa z 31:23. Po porazu proti Špancem s 26:31 so osvojili tretje mesto v skupini 1. V četrtfinale so se uvrstili Španci in Francozi.

Končna uvrstitev slovenskih rokometašev na letošnjem svetovnem prvenstvu bo znana po ponedeljkovih tekmah v skupinah 3 in 4 v Katovicah in Malmöju. Uvrstitev med prvih deset jim prinaša nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre v Parizu 2024.

Nosilcu slovenske igre Blažu Jancu je poškodba stegenske mišice onemogočila nastop na današnji zadnji tekmi v Krakovu, premierni nastop na SP pa je dočakal Grega Krečič. Zorman je na izjemno pomemben dvoboj v začetno postavo uvrstil vratarja Urbana Lesjaka, krilna igralca Domna Novaka in Tilna Kodrina, krožnega napadalca Blaža Blagotinška ter zunanje igralce Deana Bombača, Boruta Mačkovška in Jureta Dolenca.

Slovenski uvod v Krakovu je bil sanjski. Z goloma Mačkovška in Bombača so že po 50 sekundah igre povedli z 2:0 in jasno nakazali, da jih zanima le zmaga. V naslednjih minutah so naredili nekaj nepotrebnih napak v napadu, zato pa je bila njihova obramba 6-0 na zelo visoki ravni, prvi gol so prejeli v začetku pete minute iz sedemmetrovke.

Zormanovi varovanci so imeli v nadaljevanju popoln nadzor nad tekmeci. V enajsti minuti so si po golu Mačkovška priigrali že pet golov prednosti (7:2) in črnogorskega selektorja Zorana Roganovića prisilili, da je zahteval minuto odmora. Ta ni zaustavila slovenskih rokometašev, po golu Mateja Gabra je njihova prednost v 14. minuti znašala že velikih sedem golov (9:2).

Črnogorci so nato izkoristili ležernost v slovenski vrsti in se jim približali na štiri gole (9:5), petminutni slovenski strelski post pa je prekinil Vlah.

V zadnjem delu prve polovice tekme so prikazali toplo-hladno predstavo. V njihovi igri je bilo veliko nihanj, kljub temu so vseskozi imeli izdatno prednost, ki je na polovici tekme znašala sedem zadetkov (15:8).

Zormanovi izbranci - v prvem polčasu priložnosti nista dobila le vratar Jože Baznik in krožni napadalec Kristjan Horžen - v drugi polovici niso posebej blesteli, v nobenem trenutku pa niso ogrozili svoje zmage. Za razred slabši črnogorski rokometaši se v nobeni prvini niso mogli enakovredno kosati s slovenskimi rokometaši, ki so vseskozi vodili med šestimi in osmimi goli ter brez posebnih težav osvojili načrtovani točki.

V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah s šestimi goli, Domen Novak je prispeval pet zadetkov.