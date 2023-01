V ponedeljek bo oblačno s padavinami. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo. Veter bo čez dan nekoliko oslabel, še vedno pa bo marsikje okrepljen. Na Primorskem bo še pihala močna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj bo burja na Primorskem na izpostavljenih mestih dosegala hitrost do 140 kilometrov na uro. Tudi v notranjosti bo zelo vetrovno. Veter bo čez dan malenkost oslabel. Od nedelje zvečer do ponedeljka zvečer bo na Notranjskem in Kočevskem zapadlo od 30 do 50 centimetrov večinoma suhega snega. Veter bo gradil snežne zamete, lahko pride do vetroloma.

V torek bo oblačno, na Primorskem bo suho, pihala bo šibka burja. Drugod bodo občasno še rahle padavine, po nižinah povečini kot dež. V sredo bo suho vreme.