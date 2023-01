Quinton Byfield je nato goste povedel v vodstvo slabe tri minute pred koncem drugega dela igre. Kopitar je dve točki dosegel v 22 minutah in 21 sekundah na ledu, a so kralji vseeno izgubili tretjo tekmo v nizu. Tokratni tekmeci so odgovorili v tretji tretjini s tremi zaporednimi goli. Najprej je zadel Ryan Johansen, potem drugič na tekmi Matt Duchene, končni izid pa je tri minute in 50 sekund pred koncem postavil Cole Smith. Domači so pred tem zadeli v prvi minuti tekme, ko sta v razmaku 20 sekund vratarja Jonathana Quicka (22 obramb) premagala Mikael Granlund, ki je imel potem še podajo, ter Duchene. Roman Josi je imel tri podaje za Predators, ki so zmagali tretjič na zadnjih štirih tekmah.

Nezadovoljen z nihanji v igri

Hrušičan ni bil zadovoljen s prevelikimi nihanji v igri svoje ekipe. »Začetek ni bil takšen, kot bi si ga želeli, saj smo prejeli zadetka v prvih dveh napadih. Borili smo se nazaj in prevzeli vodstvo, a tega enostavno nismo mogli obdržati. Na nekaterih področjih se moramo izboljšati in se znova vrniti k naši igri že na naslednji tekmi,« je ocenil Kopitar. »Če bodo vsi dvignili svojo igro za nekaj stopenj, bomo kot ekipa veliko boljši,« je še dodal kapetan kraljev.

Kopitar je drugi najboljši strelec kraljev s 37 točkami, od tega 12 golov in 25 asistenc. Boljši je le Kevin Fiala s 47 točkami s 16 goli, 31 asistencami. Kopitar je prišel do svoje desete tekme z najmanj dvema doseženima točkama v sezoni in 121. v karieri na gostovanjih. Samo štirje igralci so jih v klubski zgodovini na tujem ledu dosegli več: Marcel Dionne (175), Luc Robitaille (134), Wayne Gretzky (125) in Dave Taylor (123).

Connor McDavid je v Rogers Areni v Vancouvru dosegel svoj 40. gol v sezoni, s čimer je postal najhitrejši še aktivni igralec, ki je tako hitro dosegel ta mejnik v rednem delu sezone. Zvezdnik naftarjev je hkrati dosegel še asistenco za Edmonton Oilers za zmago s 4:2 v kanadskem derbiju proti Vancouver Canucks.

McDavid je s 40 goli na 48 tekmah izboljšal dosežek napadalca Toronto Maple Leafs Austona Matthewsa, ki je v sezoni 2021/22 dosegel 40 golov na 49 tekmah. McDavid je tudi podaljšal svoj točkovni niz na 10 tekem in 16 točk (osem golov, osem podaj).

Ovečkin poškodovan

Edmonton je prišel do šeste zmage po vrsti ter na razpredelnici pacifiške skupine za eno točko prehitel kralje, ki so s 56 točkami četrti. Zmagali so še eni neposredni tekmeci Los Angelesa. Paul Cotter je v soboto v T-Mobile Areni v Las Vegasu dosegel dva zadetka za domače Golden Knights za zmago s 6:2 proti Washington Capitals. Nicolas Roy je dosegel gol in dve podaji, Alec Martinez je dosegel gol in podajo, Logan Thompson pa je zbral 20 obramb za Golden Knights, ki vodijo v razvrstitvi tihomorske divizije.

Washington je igral brez poškodovanega kapetana Aleksandra Ovečkina.

Čeh Radek Faksa je bil junak tekme v teksaškem Dallasu, kjer je z dvema zadetkoma pomagal domači zasedbi Stars k zmagi s 4:0 proti Arizona Coyotes. Faksa je nazadnje dva zadetka dosegel 15. novembra 2019. Jake Oettinger je zbral 33 obramb ter še četrtič v tej sezoni ni prejel zadetka. Dallas vodi v razvrstitvi zahoda.