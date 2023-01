Bauer je povedal, da so preiskovalci, ki so Bidnovo domovanje v petek preiskovali skoraj 13 ur, odnesli tudi nekaj na roko napisanih zapiskov ter drugega materiala. Bidna s soprogo med preiskavo ni bilo zraven.

Že pred tem so zaupne dokumente konec lanskega leta našli v njegovi bivši pisarni v Washingtonu ter v garaži na njegovem domu v Delawaru.

Po slednjem odkritju je Bela hiša pristala na to, da preiskovalci pregledajo celotno Bidnovo hišo, kar se je v petek tudi zgodilo.

Odvetnik je povedal, da so imeli preiskovalci dostop do vseh prostorov v hiši. Del dokumentov je iz časa, ko je bil Biden med letoma 1973 in 2009 senator, del pa iz časa, ko je bil podpredsednik.

Trump dokumentov ni hotel vrniti

Ameriški predsedniki oziroma podpredsedniki morajo zaupne dokumente po koncu mandata predati nacionalnemu arhivu.

Pravosodni minister Merrick Garland je za vodenje preiskave glede dokumentov pred dnevi imenoval posebnega tožilca Roberta Hura. Že lani je za preiskavo dokumentov, ki jih je iz Bele hiše odnesel bivši predsednik Donald Trump, imenoval posebnega tožilca Jacka Smitha.

Primera sta sicer različna. Trump dokumentov ni hotel vrniti, medtem ko naj bi šlo v primeru Bidna za malomarno ravnanje z dokumenti.