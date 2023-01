Rudolf Polcs je načel mrežo tekmeca v deseti minuti, toda v 19. in 21. minuti so gostje poskrbeli za preobrat. Na srečo domačih je le 20 sekund po vodilnem golu Unterlanda izid znova poravnal Gašper Seršen.

Luka Ulamec je v 27. minuti Jeseničanom spet priigral vodstvo, toda gosti so spet hitro odgovorili z golom Santerija Haarale, za nameček pa so v 33. minuti gostitelji prvič v sezoni dobili še četrti gol na tekmi, njegov avtor je bil Moritz Kaufmann.

Domače hokejiste je v še večje težave pahnil Haarala s svojim drugim golom na tekmi v 46. minuti, Italijani pa so se nato uspešno branili.

Jeseničani so sicer redni del regionalnega tekmovanja prepričljivo dobili. Na 28 tekmah so dosegli 25 zmag in končali na vrhu z veliko prednostjo pred zasledovalci, zbrali so 75 točk.

Takšen razplet po rednem delu je Jeseničanom prinesel tudi pet bonus točk, a so to prednost pred tekmeci v skupini master praktično že zapravili po dveh tekmah. Sistem tekmovanja je tak, da igra vsak z vsakim po enkrat doma in v gosteh.

V skupini master sta sicer poleg Jeseničanov, Unterlanda in Cortine še Ritten in mlada salzburška ekipa. Preostale ekipe se v dveh kvalifikacijskih skupinah borijo za tri prosta mesta v končnici.

Jeseničani bodo prihodnjo soboto doma gostili še Ritten.