Naša naložba v delnice družbe Petrol je dolgoročna, delničarji smo že več kot 20 let. Družbe iz skupine Perspektiva imamo 10-odstotni lastniški delež. Republika Slovenija je s svojimi 32 odstotki največji posamezni lastnik, nikakor pa Petrol ni državno podjetje. Družbe v državni lasti svojo naložbo v Petrol ves čas zmanjšujejo.

Petrol je družba, ki opravlja gospodarsko dejavnost s pridobitnim namenom. Nobena gospodarska družba ni ustanovljena z namenom, da bi poslovala z izgubo. Dolgoročno tudi nobena z izgubo ne more poslovati. Lastniki jih lahko dokapitalizirajo, tudi večkrat, a tudi država ne bo metala denarja v družbo, ki vseskozi posluje z izgubo, saj bo zahtevala reorganizacijo in vzdržno poslovanje.

Tajnikar želi s teorijo o monopolih dokazati, da je Petrol monopolist, ki mu je intervencija vlade preprečila »uresničevanje izkoriščanja monopolne moči Petrola«. Petrol ni monopolni trgovec ter ne ustvarja monopolnih profitov, saj ni edini trgovec z naftnimi derivati niti na maloprodajnem niti na veleprodajnem trgu. Na našem trgu sta poleg drugih prisotni še dve veliko večji naftni družbi, z lastnimi naftnimi črpališči in rafinerijami. Dejstvo pa je, da vse vlade v Sloveniji že vrsto let ohranjajo regulacijo marž naftnih trgovcev, čeprav brez vsakršnega konkretnega izračuna in premisleka, da bi regulirana marža omogočala razvoj podjetja in investicije za energetsko tranzicijo.

Na strani države je odločitev, katera podjetja bo imela v svoji lasti in kako bo ta podjetja upravljala, a dejstvo je, da Petrol ni v državni lasti. Za vse gospodarske družbe, najsi bodo v državni ali zasebni lasti, veljajo enaka pravila in enaki zakoni. Ni jim kar dovoljeno, da poslujejo z izgubo; zasledovati morajo vsaj pozitivno poslovanje, ni dovolj, da bi zasledovale zgolj »količinske cilje«. Družb v Sloveniji, ki so zasledovale zgolj »količinske cilje«, danes ni več in so Tajnikarju dobro poznane.

Cilj vsake gospodarske družbe je najmanj ohranjanje vrednosti sredstev, rast in razvoj. Drži, da Petrol posluje tudi na Balkanu, a nikakor ni eno redkih slovenskih podjetij, ki ima »vsaj na Balkanu svojo dejavnost«. In prednostni cilj posameznih gospodarskih družb ni promoviranje lastne države na račun lastnih interesov; nasprotno, poslovodstvo mora sprejemati odločitve, da ohrani ugled in sredstva družbe. Ukrepi, ki jih poslovodstvo sprejme za zaščito interesov družbe, ne mečejo slabe luči ne na podjetje ne na državo, pač pa slabo luč na podjetja in državo mečejo zunanji »poznavalci«, ki se spoznajo na vse in povprek udrihajo čez vse, pri tem pa z ničimer, še najmanj pa z lastnimi sredstvi, ne odgovarjajo za svoja dejanja. Lastniki gospodarskih družb pa za vsa dejanja, dobre ali slabe odločitve, odgovarjamo z lastnim premoženjem.

Dejstvo je, da je celoten zapis Tajnikarja namenjen moji diskreditaciji in predvsem temu, da družbi Petrol in drugim naftnim trgovcem država ne bi povrnila zgolj tega, kar si je neupravičeno prilastila. Tajnikar zapiše: »Prav strašljivo je, kakšen presedan bi nastal z vračanjem teh 110 milijonov evrov.« Kakor da ne bi poznal Zakona o kontroli cen, ki določa, da vlada podjetjem določi primerno nadomestilo, če jim ukrep, ko vlada poseže po regulaciji cen, povzroči škodo. Pravna in ekonomska stroka sta v tem primeru enotnega mnenja glede dolžnosti povračila škode.

Nepojmljivo se mi zdi, da Tajnikar ne bi razumel nastale situacije, a vendar tako izhaja iz celotnega zapisa.

Vladna regulacija cen naftnih derivatov, ki je trajala od 15. 3. do 30. 4. 2022 in nato od 11. 5. do 20. 6. 2022, je določala najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno oziroma cenovno kapico, nad katero naftni trgovci na območju Republike Slovenije niso smeli prodajati naftnih derivatov. Ker Petrol nima svojih črpališč nafte in rafinerij, mora naftne derivate kupiti na trgu. Kupoval jih je po višji ceni, kot je bila zakonsko določena prodajna cena, pri čemer je treba upoštevati tudi stroške prodaje. Vlada Republike Slovenije pa v času reguliranih cen ni posegla v višino dajatev na naftne derivate, ki »pripadajo« njej. Ukrep je bil neskladen z zakonom zaradi kršenja 15. člena, ni bil nujen, saj bi pred posegom v cene oziroma marže morali znižati dajatve, in ni bil sorazmeren, ker je vse finančno breme padlo na Petrol.

V obeh obdobjih regulacije cen so bile v Sloveniji cene naftnih derivatov bistveno nižje (od 0,5 evra do 1 evro za liter) kot v Italiji in Avstriji, zato so cenejše gorivo točili tujci v tranzitu in prebivalci ob mejah ter preprodajalci in špekulanti. Posledično je bil zabeležen visok dvig prodanih količin, ki je Petrolu povzročil še dodatno izgubo.

Za poznavanje nastale situacije niti ni potrebno poglobljeno poznavanje mikroekonomije, saj že vsaka branjevka na tržnici ve, da ne sme prodajati solate pod njeno nabavno ceno, ker ne bo nič zaslužila, četudi bo sama prodajala solato na tržnici in četudi bo prodala na tone te solate. Prav tako nobena branjevka solate ne bo kupila po višji ceni, nato pa jo prodajala po nižji. Če bi ji to nekdo z zakonom zapovedal, bi terjala povračilo škode ali pa je na tržnici ne bi bilo.

Izpad denarnih sredstev oziroma če poenostavljeno povem, izguba, ki jo je utrpel Petrol zaradi reguliranih cen v navedenih obdobjih leta 2022, znaša 110 milijonov evrov.

To ni izguba »vojnega dobička« ali »monopolnega profita«, kot navaja Tajnikar, to je dejanska izguba, ki je nastala zaradi poslovanja z negativno maržo in jo Petrol pokriva iz kapitala družbe. Petrol je moral prodajati naftne derivate po reguliranih cenah, ki jih je določila vlada, a so bile bistveno nižje od tržnih cen, po katerih jih je lahko nabavljal. Večji del izgube je nastal že zaradi razlike med nabavno in prodajno ceno naftnih derivatov. Poleg izgube je Petrol imel tudi stroške z njihovo prodajo. Izguba se odraža v EBIT, EBITDA in tudi v čistem poslovnem izidu. In ker je bila v času regulacije v Sloveniji cena naftnih derivatov bistveno nižja kot v Avstriji in Italiji, je bila njihova prodaja povečana, zaradi česar je Petrolu nastala še večja izguba.

V času regulacije cen država ni zmanjšala nobene svoje dajatve in je zaradi povečane prodaje dodatno dobila v proračun 97 milijonov evrov dajatev, istočasno pa je Petrolu povzročila 110 milijonov evrov izgube. Petrol bo zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in brez povračila nastale izgube poslovno leto najbrž končal v izgubi, pri čemer je prodal za več kot 8 milijard evrov blaga in storitev. Povračilo škode bo moral Petrol terjati prek sodišč v Sloveniji in Evropski uniji.

Država škode še vedno ni povrnila, kar pomembno vpliva na poslovanje in položaj Petrola, na 21.190 delničarjev, zaposlene, na investicije za energetsko tranzicijo, dajatve, donacije …

Vendar Petrol še zdaleč ni »mrtva stvar«. Ima več kot šest tisoč zaposlenih, svoje poslanstvo, vizijo, strategijo, svoje interese in vrednote. Je veliko več, kot so »zgradbe, oprema, stroji«. Petrol je dobra družba in delnice Petrola dobra in donosna dolgoročna naložba. Zato bomo delničarji Petrola še naprej podpirali vse odločitve, ki bodo dobre za družbo Petrol in njene interese, posledično pa tudi za številne druge deležnike in nenazadnje za nas državljane Republike Slovenije.

DARI JUŽNA, predsednik skupine Perspektiva