Herrmann-Wick je z dvema strelskima napakama prišla do 11. zmage v karieri in druge v tej sezoni. Pred tem je bila najboljša na sprintu v Hochfilznu. V cilju je Vittozzi zaostala 11 sekund, na drugo stopničko zmagovalnega odra pa je po brezhibnem strelskem nastopu napredovala s 13. mesta po četrtkovem sprintu. Tretje mesto je v primerjavi s sprintom ohranila Elvira Öberg. Zgrešila je dvakrat in zaostala 17,2 sekunde.

V skupnem seštevku je še naprej v vodstvu Francozinja Julia Simon z 811 točkami. Prednost danes 18. tekmovalke se je nekoliko stopila, saj Elvira Öberg zdaj sledi s 735 točkami, 641 pa jih je zbrala Vittozzi.

Anamarija Lampič zbolela

Edina Slovenka na startu, Repinc, je na strelišču napravila dve napaki, na koncu pa je zabeležila 45. mesto z zaostankom 4:29,7 minute. To je njen izid kariere, pred tem je bila namreč najboljša v četrtek, ko je bila na sprintu 48.

V četrtek petouvrščena na sprintu Anamarija Lampič ni startala, saj je zbolela in že odpotovala v domovino.