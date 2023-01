Varnostne sile so v petek v mestu Arequipa na jugu države, kjer je prišlo do novega izbruha nemirov, uporabile solzivec proti protestnikom, ki so poskušali vdreti na letališko stezo in so nanje streljali s fračami. V Desaguaderu, južnem mestu na meji z Bolivijo, je množica zažgala okrožno policijsko in carinsko postajo, spopadi pa so izbruhnili tudi v severni regiji La Libertad.

V prestolnici Lima je na tisoče protestnikov Boluarte označilo za morilko in skandiralo »Ta demokracija ni demokracija!«. Tudi tu so policisti proti protestnikom uporabili solzivec, ti pa so nanje metali kamenje.

V nasilju je doslej umrlo 44 civilistov in en policist. Protesti so sicer izbruhnili v začetku decembra, ko je Castillo hotel razpustiti kongres in uvesti vladanje z dekreti, vendar so ga odstavili in aretirali.

Protestira večinoma revno prebivalstvo perujskega podeželja, ki ostaja zvesto Castillu. Zahtevajo njegovo izpustitev iz zapora, odstop Boluarte ter predčasne volitve in kaznovanje odgovornih za smrti protestnikov.