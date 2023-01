V četrtek pozno zvečer je 62-letni Zoran M. obvestil lokalno policijo, da je med čiščenjem starega hladilnika v vrečki našel zmrznjeno truplo dojenčka, poroča srbski Blic. Ker se mu je aparat pokvaril, je poklical za popravilo. A je moral najprej odmrzniti vso hrano. Vse je vrgel ven. Čez nekaj časa pa si je malce pobliže ogledal eno od vrečk. »V njej je bila brisača, a sem najprej mislil, da gre za kruh. Ko sem vrečko odprl, sem videl dojenčka. Od samega šoka sem začel hoditi naokrog. Takoj sem poklical sina in policijo,« je ves pretresen za portal Nova.rs opisal okoliščine grozljive najdbe. Pravi, da nima pojma, kako bi se truplo lahko znašlo tam.

Zorana M. je policija temeljito izprašala, a naj bi bilo kaj hitro jasno, da s trupelcem ni povezan. S štirimi otroki, starimi od tri do 23 let, v hiši v srbskem kraju Zemun živi sam vse od maja lani, ko ga je zapustila žena. Poleg Zorana je imela dostop do aparata samo še ona. Policija jo išče, da bi jo zaslišala. »V šoku sem. Ne vem, kaj naj si mislim. Ne vem, kaj bom storil, če je otrok moj,« je še dodal za srbski portal. Po navedbah policije gre najverjetneje za novorojenčka. Preiskava še poteka, vzrok smrti dojenčka pa bo pokazala obdukcija. Po pisanju medijev na truplu naj ne bi bilo vidnih znakov nasilja.

Preiskava iz Grosupljega še ni zaključena

Novembra lani smo o grozljivi najdbi poročali tudi pri nas. V sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v okolici Grosupljega so namreč med smetmi naleteli na truplo novorojenčka moškega spola. Policija je takrat sporočila, da bo obdukcija pokazala, ali je šlo za detomor, umor ali morda kakšno drugo kaznivo dejanje in kaj je bil vzrok smrti. »O detomoru govorimo izključno takrat, ko je za smrt otroka odgovorna mati, in to med porodom ali takoj po njem, ko je še pod vplivom poroda,« je pojasnil predstavnik policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Če se bo izkazalo, da je šlo za detomor, bodo materi grozila do tri leta zapora. V primeru uboja ali umora pa sta zagroženi kazni bistveno višji: do 15 let v primeru uboja in do 30 let za kaznivo dejanje umora. Kazenski zakonik definira tudi kaznivo dejanje skrunitev trupla, ki z zaporom do dveh let kaznuje tistega, ki »neupravičeno skrije, odnese, poškoduje, uniči ali kako drugače oskruni truplo, del trupla ali posmrtne ostanke«. O sumu tega kaznivega dejanja bi lahko govorili, če bi se izkazalo, da je bil deček mrtvorojen. Preiskava še ni končana. S PU Ljubljana so v petek za Dnevnik sporočili, da kriminalistična preiskava še vedno poteka, da kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil ter ugotavljanje okoliščin dogodka, zaradi interesa preiskave pa da podrobnosti ne morejo pojasnjevati.

Truplo dojenčka v pralnem stroju

O podobni zgodbi so oktobra lani pisali v bosanskih medijih, saj so na deponiji v Tuzli našli trupelce od tri do pet dni starega novorojenčka, deklice. Obdukcija je pokazala, da se je dojenček najverjetneje zadušil oziroma mu je pri tem nekdo pomagal. Kaj več informacij javnosti niso podali. Konec decembra pa smo brali o še enem skorajda neverjetnem incidentu - na ginekološkem oddelku bolnišnice v Peći na Kosovem je nekdo (z rjuhami vred) pomotoma dal truplo dojenčka v pralni stroj, kar je sprožilo preiskavo tožilstva in inšpektorata. V bolnici so sicer skušali dogodek prikriti, družini niso želeli izročiti trupelca, a so, ko je ta, ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, zadevo prijavila policiji. V bolnici naj bi sprva skušali krivdo zvaliti na čistilke, kasneje pa sporočili, da so suspendirali sedem zaposlenih, proti katerim vodijo disciplinski postopek.