Čez vikend močan veter, v ponedeljek nova pošiljka snega

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V južni Sloveniji bo popoldne lahko rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.