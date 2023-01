Izbrali naslednika Jacinde Ardern

Jacindo Ardern, ki je v četrtek naznanila odstop, bo na položaju premierja po vsej verjetnosti nasledil poslanec in minister Chris Hipkins. 44-letnik je namreč edini kandidat laburistične stranke, ki ga mora v nedeljo še uradno potrditi za novega vodjo. Stranko in državo bo vodil vsaj do naslednjih volitev, predvidenih 14. oktobra.