Murdochova nova izbranka je nosila rumene kopalke in nakit, med katerim je izstopala ogrlica z obeskom v obliki križa. Križ ni naključje, saj Bog v življenju Smithove igra pomembno vlogo. Odkrila ga je po prvem zakonu in nasilnem možu, od katerega se je zatekla k veri, zaradi katere je po njenih besedah vse dobilo smisel, nato pa je postala kaplanka v Kaliforniji. Drugi zakon, in sicer s country glasbenikom Chesterjem Smithom, ki je bil lastnik kar 13 televizijskih postaj v Kaliforniji in Oregonu, je bil lepši, a se je končal zaradi glasbenikove smrti. Umrl je leta 2008 zaradi srčnega infarkta v 78. letu starosti, tri leta pred tem pa sta skupaj posnela album Captured By Love.

Murdoch se je od 26 let mlajše Jerry Hall ločil lani po šestih letih zakona. Za Jerry Hall je bila poroka z Murdochom prva, čeprav je velik del življenja preživela s pevcem skupine The Rolling Stones Mickom Jaggerjem, s katerim imata štiri otroke.