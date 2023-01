Eric Roberts, ki igra tudi v filmu Babilon z oskarjem nagrajenega režiserja Damiena Chazella, v katerem imata glavno vlogo Brat Pitt in Margot Robbie, je na novinarski konferenci v Belem Manastirju dejal, da razlik med snemanjem v Hollywoodu in Baranji ni. »Vse je enako, zastrašujoče, zabavno in prehitro,« je povedal Roberts hrvaškim novinarjem in dodal: »Moj šef Vjekoslav je zelo prijazen in specifičen. Rekel bo: Prosim, naredi to zame, hvala ti. Je odličen vodja in v tem najbolj uživam.«

Da ne opaža razlik med Baranjo in Hollywoodom, niti ni presenetljivo glede na to, da se praktično ne odpravi iz sobe, razen ko gre na snemanje. »Ko ste igralec, vidite samo hotelsko sobo in lokacijo snemanja. Vstanete ob zori, snemate in na koncu greste v posteljo. Nikoli ne vidite mesta, v katerem snemate. Pomembni so ljudje, ki jih srečate, v Baranji so prijazni, veseli in radi jedo. To je dobra stvar,« je pojasnil igralec, ki kulinaričnih dobrot severne Hrvaške ne odkriva ravno v obilju, saj pravi, da je predvsem pico, ker za tradicionalno hrano menda nima časa. Kljub temu se nad življenjem igralca ne pritožuje. »Imam najboljše možno življenje. Ko slišite, da se igralci pritožujejo, se to sliši skoraj kot šala. Nimajo se kaj pritoževati. Govorijo ti, kaj reči, kaj obleči, in te hranijo. Dobro ti je,« je sklenil.